Защитить игорный бизнес Украины: члены UGC призвали к честной рекламе в интернете

Участники гемблингового рынка Украины призывают все компании следовать принципам честной конкуренции

Ukrainian Gambling Council

На прошлой неделе все члены Всеукраинского Совета Гемблинга (Ukrainian Gambling Council) подписали меморандум о честной рекламе. Согласно ему, представители игорного бизнеса решили не нарушать несколько важных принципов.

Среди них есть и пункт, согласно которому каждая из сторон не должна переманивать трафик и игроков с помощью использованию чужой торговой марки или использования похожих брендов.

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Правда, при этом у членов UGC остались проблемы с другими легальными организаторами азартных игр касаемо джентльменского поведения в интернете. Касаются они компаний, которые так и не вошли в Совет.

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В Ukrainian Gambling Council отмечают, что некоторые компании нарушают принципы свободной конкуренции, которые заложены в Конституции Украины (часть 2 Статьи 42).

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В связи с этим Совет призвал всех игроков на рынке, которые нарушают принципы честной конкуренции, изменить подход к работе в рекламном направлении, чтобы не подрывать достижений в легализации игорного бизнеса. UGC всегда открыта к диалогу для цивилизованного развития гемблингового рынка в Украине.

Справка.UGC – всеукраинский профильный гемблинговый союз, целью которого является объединение всей легальной индустрии в один орган для обеспечения стабильного и эффективного развития игрального бизнеса в Украине.

Совет состоит из 21-ой компаний из сферы гемблинга и выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной индустрией.