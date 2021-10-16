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Юрист-неудачник разрывает в покер, выиграв второй турнир Мировой серии за неделю

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
16 октября, 22:10
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Американский хайроллер Энтони Зинно затащил четвертый браслет WSOP в карьере, выиграв ивент H.O.R.S.E
Энтони Зинно выиграл второй браслет WSOP за неделю
Энтони Зинно выиграл второй браслет WSOP за неделю / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. В казино Rio разыгрываются 88 золотых браслетов, которыми награждают лучших игроков ивентов.

Ночью подошел к концу турнир №27 по смешанным дисциплинам – H.O.R.S.E. На событие с бай-ином 1500 долларов заявилось 594 игрока.

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Из покеристов, дошедших до финалки, самым именитым был Энтони Зинно, который четыре дня назад взял браслет WSOP в ивенте по Стаду. Этой ночью американец также был лучшим, увеличив свою коллекцию трофеев.

В хедз-апе Энтони не оставил шансов Рэнди Охелю. После победы Зинно рассказал, что он хотел стать юристом, но после получения диплома решил все же зарабатывать на жизнь покером.

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Триумф позволил Зинно стать четырехкратным чемпионом Мировой серии покера. Свои первые победы на WSOP американец праздновал в 2015 и 2019 году. Всего же за свою карьеру Энтони выиграл почти 10,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола WSOP #27 H.O.R.S.E:

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  1. Энтони Зинно (США) – 160,6 тыс долларов
  2. Рэнди Охель – 99,2 тыс долларов
  3. Кристофер Адамс – 69,5 тыс долларов
  4. Као Ченг Сечао – 49,5 тыс долларов
  5. Даррен Кеннеди – 35,9 тыс долларов
  6. Пол Холдер – 26,5 тыс долларов
  7. Кертис Фелпс – 19,9 тыс долларов
  8. Макс Пескатори – 15,2 тыс долларов
  9. Майкл Розенберг – 11,8 тыс долларов

покерWSOP
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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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