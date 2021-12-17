Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Взять реванш до конца года! Брин Кенни близок к возвращению на первое место в крутом рейтинге

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
17 декабря, 19:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кенни ведет с Бономо заочную борьбу за звание самого успешного покериста в истории и намерен вновь выйти в лидеры до конца года
Брин Кенни (слева) и Джастин Бономо (справа) бьются за вершину рейтинга топ-покеристов
Брин Кенни (слева) и Джастин Бономо (справа) бьются за вершину рейтинга топ-покеристов / Фото: Pokernews

В начале декабря в покерном мире произошло знаменательное событие. В рейтинге самых успешных покеристов в истории произошла смена лидера – Джастин Бономо опередил Брина Кенни по количеству призовых за карьеру.

Первый нынче остановился на отметке 57,1 миллиона, тогда как у Кенни пока 56,9М. Разница между ними составляет примерно 260 тысяч, поэтому Брин намерен вернуть себе первую строчку уже до конца этого года.

Реклама

Читайте также: 11 самых успешных игроков в покер в истории

Одна из таких возможностей – Main Event Мирового покерного тура в казино Bellagio, в Лас-Вегасе. Мероприятие собрало аж 716 игроков, заплативших по 10 тысяч долларов бай-ина.

В День 3 перешли 105 участников и среди них как раз остались Кенни с Бономо. До призовой зоны осталось совсем немного, в ITM попадут 90 игроков.

Реклама

Среди лидеров по стеку как раз находится Брин, имеющий перевес в стеке над Джастином. Чиплидером же является Бен Хамнетт, имеющий стек в 160 бб. Кроме того, в гонке остаются такие имениты игроки как Дилан Линде, Эрик Сайдел, Лэндон Тайс, Эндрю Лихтенбергер, а также рекордсмен по победам на ME WPT Даррен Элиас.

Для того, чтобы Кенни обошел Бономо в итоговом рейтинге, ему нужно занять место не ниже пятого и надеяться на вылет оппонента на баббле. Победителю же достанется аж 1,2 миллиона долларов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять