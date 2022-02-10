Вот что значит райское наслаждение! PokerMatch предлагает выиграть 100 тысяч в баунти-турнирах

Украинский покер-рум запускает небольшую серию турниров, где за выбивание соперников можно выиграть десятки тысяч гривен. Как это сделать?

На PokerMatch стартует серия Mistique Bounty

Крупнейший рум Украины PokerMatch не перестает радовать клиентов крутыми ивентами. Нынче компания проводит горячую хедз-ап серию, а уже завтра в руме стартуют новые ивенты. Рассказываем подробнее о них.

Мини-серия Mystique Bounty пройдет с 11 по 13 февраля. Она будет включать в себя 15 ивентов (по три в день) с бай-ином от 55 до 1100 гривен.

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В каждом из турниров будет свой фонд Mistique Prize, из которого игроки будут получать деньги за нокауты соперников. Ивенты будут делиться на пять видов в зависимости от уровня бай-ина:

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ БАЙ-ИН ГАРАНТИЯ 17:00 Micro KO 55 грн - 18:00 Mini KO 110 грн - 19:00 Medium KO 330 грн 15 000 грн 20:00 Big KO 550 грн 25 000 грн 21:00 Mega KO 1 100 грн 35 000 грн

Почему в первых двух ивентах нет гарантии? Все дело в том, что весь фонд уйдет в Mistique Prize. В свою очередь, в трех самых дорогих турнирах призовой фонд за нокауты составит 50% от всех взносов.

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Сколько составит баунти? Это останется секретом до того момента, пока игрок не выбьет соперника. После нокаута он получит специальную Козырную карту, по которой сможет выиграть любую сумму вплоть до 100 тысяч гривен!

Чем выше статус турнира, тем больше шансов выиграть самые крупные призовые. Подробнее читайте правила серии на сайте PokerMatch.