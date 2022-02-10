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Вот что значит райское наслаждение! PokerMatch предлагает выиграть 100 тысяч в баунти-турнирах

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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10 февраля, 16:33
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Украинский покер-рум запускает небольшую серию турниров, где за выбивание соперников можно выиграть десятки тысяч гривен. Как это сделать?
На PokerMatch стартует серия Mistique Bounty
На PokerMatch стартует серия Mistique Bounty

Крупнейший рум Украины PokerMatch не перестает радовать клиентов крутыми ивентами. Нынче компания проводит горячую хедз-ап серию, а уже завтра в руме стартуют новые ивенты. Рассказываем подробнее о них.

Мини-серия Mystique Bounty пройдет с 11 по 13 февраля. Она будет включать в себя 15 ивентов (по три в день) с бай-ином от 55 до 1100 гривен.

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В каждом из турниров будет свой фонд Mistique Prize, из которого игроки будут получать деньги за нокауты соперников. Ивенты будут делиться на пять видов в зависимости от уровня бай-ина:

ВРЕМЯНАЗВАНИЕБАЙ-ИНГАРАНТИЯ
17:00Micro KO55 грн-
18:00Mini KO110 грн-
19:00Medium KO330 грн15 000 грн
20:00Big KO550 грн25 000 грн
21:00Mega KO1 100 грн35 000 грн

Почему в первых двух ивентах нет гарантии? Все дело в том, что весь фонд уйдет в Mistique Prize. В свою очередь, в трех самых дорогих турнирах призовой фонд за нокауты составит 50% от всех взносов.

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Сколько составит баунти? Это останется секретом до того момента, пока игрок не выбьет соперника. После нокаута он получит специальную Козырную карту, по которой сможет выиграть любую сумму вплоть до 100 тысяч гривен!

Чем выше статус турнира, тем больше шансов выиграть самые крупные призовые. Подробнее читайте правила серии на сайте PokerMatch.

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