Вот что значит райское наслаждение! PokerMatch предлагает выиграть 100 тысяч в баунти-турнирах

Крупнейший рум Украины PokerMatch не перестает радовать клиентов крутыми ивентами. Нынче компания проводит горячую хедз-ап серию, а уже завтра в руме стартуют новые ивенты. Рассказываем подробнее о них.
Мини-серия Mystique Bounty пройдет с 11 по 13 февраля. Она будет включать в себя 15 ивентов (по три в день) с бай-ином от 55 до 1100 гривен.
В каждом из турниров будет свой фонд Mistique Prize, из которого игроки будут получать деньги за нокауты соперников. Ивенты будут делиться на пять видов в зависимости от уровня бай-ина:
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|ВРЕМЯ
|НАЗВАНИЕ
|БАЙ-ИН
|ГАРАНТИЯ
|17:00
|Micro KO
|55 грн
|-
|18:00
|Mini KO
|110 грн
|-
|19:00
|Medium KO
|330 грн
|15 000 грн
|20:00
|Big KO
|550 грн
|25 000 грн
|21:00
|Mega KO
|1 100 грн
|35 000 грн
Почему в первых двух ивентах нет гарантии? Все дело в том, что весь фонд уйдет в Mistique Prize. В свою очередь, в трех самых дорогих турнирах призовой фонд за нокауты составит 50% от всех взносов.
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Сколько составит баунти? Это останется секретом до того момента, пока игрок не выбьет соперника. После нокаута он получит специальную Козырную карту, по которой сможет выиграть любую сумму вплоть до 100 тысяч гривен!
Чем выше статус турнира, тем больше шансов выиграть самые крупные призовые. Подробнее читайте правила серии на сайте PokerMatch.