Владелец автосалона удачно заехал в Лас-Вегас, выиграв почти 100 тысяч в покер

Рафаэль Леброн оказался сильнейшим игроком в Стад, выиграв второй золотой браслет в карьере

Рафаэль Леброн - счастливый обладатель золотого браслета WSOP / Фото: WSOP

30 сентября в Лас-Вегасе началась Мировая серия покера. WSOP проходит в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

Вчера завершился 14-ый ивент серии по Семикарточному Стаду. На турнир с бай-ином 1500 долларов зарегистрировался 261 игрок. Из популярных игроков за финальный стол попал разве что Шон Диб, но американец довольствовался пятым местом.

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Победителем же стал полупрофессионал Рафаэль Леброн, владелец автосалона в Вашингтоне. Парень добыл свой второй браслет в карьере после триумфа в ивенте по Лимитному Холдему пять лет назад.

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Сам Рафаэль признается, что обычно играет в покер три раза в год, однако на время WSOP он бросает все свои дела и участвует в максимальном количестве ивентов.

Результаты WSOP #14 Seven Card Stud:

Рафаэль Леброн – 82,2 тыс долларов Дэвид Уильямс – 50,8 тыс долларов Дэвид Московиц – 35,5 тыс долларов Кристина Хилл – 25,3 тыс долларов Шон Диб – 18,4 тыс долларов Николас Сайкен – 13,6 тыс долларов Маурицио Мелара – 10,4 тыс долларов Хал Ротхольц – 8,1 тыс долларов Стивен Альбини – 6,5 тыс долларов