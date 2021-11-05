Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Вакцина от лудомании: в МОЗ создадут тест для определения уровня игровой зависимости

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
5 ноября, 16:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
PokerMatch Ukraine совместно со специалистами Министерства охраны здоровья поработают над тестом, который поможет игрокам самим определить у себя зависимость от игры
Игроки смогут сами определить у себя уровень игровой зависимости
Игроки смогут сами определить у себя уровень игровой зависимости / Фото: logincasino

Украинская гемблинговая индустрия активно внедряет нововведения по принципам ответственной игры и меморандум про рекламу. Об этом во время круглого стола договорились ведущие компании на рынке.

Кроме того, был анонсирован запуск специального теста, который даст возможность человеку проверить себя на зависимость от игры. Он будет разработан совместно со специалистами Министерства охраны здоровья Украины.

Реклама

В данный момент операторы работают над тестами, чтоб игроки сами могли определить, есть ли у них признаки гемблинговой зависимости. Одним из инициаторов создания такого теста выступил директор PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко.

Также он отметил, что организация запланировала запуск масштабной социальной рекламной кампании, которая будет направлена на популяризацию ответственной игры. В частности, бренд будет проводить ивенты, в которых будут рассказывать про правильное отношение к игре.

Реклама

responsible gambling

Кроме того, PokerMatch Ukraine будет распространять информацию о возможности самоограничения от игры, чтобы человек сам почувствовал чрезмерное увлечение гемблингом и остановился. Компания работает над созданием раздела поддержки клиентов, где будут давать практические советы по решению их проблем.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять