Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В ритме Евро: украинский покер-рум разыграл более 13 миллионов гривен во время чемпионата Европы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 июля, 15:00
Копировать ссылку
PokerMatch подвел итоги жаркой серии турниров Euro PONT, в ходе которой разыграл 24 чемпионских кубка
/ Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch завершил увлекательную серию турниров Euro PONT, приуроченную к футбольному чемпионату Европы. К сожалению, вместе с ней подошло к концу и выступление сборной Украины на Евро, которая уступила в четвертьфинале сборной Англии.

По итогам 24 ивентов компания разыграла 13,1 миллиона гривен призовых, а также 24 чемпионских кубка. Пользователь с ником pavel1100 единственный сумел оформить дубль, выиграв два турнира. Сегодня же утром завершилось Главное событие Euro PONT, собравшее 802 входа.

Его чемпионом стал пользователь kristina212, добившийся успеха с одного входа. Это позволило ему заработать 265,5 тысячи гривен, к которым он прибавил еще 99 с лишним тысяч за нокауты соперников. Всего же в турниры было совершено более 15 тысяч входов, а 734 пользователя смогли хотя бы раз пробиться в призовую зону. Перечень всех чемпионов доступен на сайте PokerMatch.

Кроме того, организаторы подвели итоги акции "Euro PONT Турниромания". В ней PokerMatch разыграл 250 тысяч гривен между 40 лучшими игроками, которые чаще всех выбивали соперников со столов. Победителем стал игрок kokalatee, заработавший 50 тысяч гривен. Его преследователь beoz отстал на 184 балла, однако все равно остался с призом в 37,5 тысячи гривен. Другие лучшие нокаутеры пополнили свой банкролл как минимум на 1250 гривен.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
WSOP
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Теннисист
PokerMatch

Патрик
Антониус

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять