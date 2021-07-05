В ритме Евро: украинский покер-рум разыграл более 13 миллионов гривен во время чемпионата Европы

PokerMatch подвел итоги жаркой серии турниров Euro PONT, в ходе которой разыграл 24 чемпионских кубка

/ Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch завершил увлекательную серию турниров Euro PONT, приуроченную к футбольному чемпионату Европы. К сожалению, вместе с ней подошло к концу и выступление сборной Украины на Евро, которая уступила в четвертьфинале сборной Англии.

По итогам 24 ивентов компания разыграла 13,1 миллиона гривен призовых, а также 24 чемпионских кубка. Пользователь с ником pavel1100 единственный сумел оформить дубль, выиграв два турнира. Сегодня же утром завершилось Главное событие Euro PONT, собравшее 802 входа.

Его чемпионом стал пользователь kristina212, добившийся успеха с одного входа. Это позволило ему заработать 265,5 тысячи гривен, к которым он прибавил еще 99 с лишним тысяч за нокауты соперников. Всего же в турниры было совершено более 15 тысяч входов, а 734 пользователя смогли хотя бы раз пробиться в призовую зону. Перечень всех чемпионов доступен на сайте PokerMatch.

Кроме того, организаторы подвели итоги акции "Euro PONT Турниромания". В ней PokerMatch разыграл 250 тысяч гривен между 40 лучшими игроками, которые чаще всех выбивали соперников со столов. Победителем стал игрок kokalatee, заработавший 50 тысяч гривен. Его преследователь beoz отстал на 184 балла, однако все равно остался с призом в 37,5 тысячи гривен. Другие лучшие нокаутеры пополнили свой банкролл как минимум на 1250 гривен.