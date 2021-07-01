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В США прошел самый дружественный турнир по покеру – 11 игроков отказались от борьбы за призовые

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
1 июля, 18:30
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Лучшие игроки ивента RunGoodGear разделили между собой призовые поровну, заключив одну из самых больших сделок
11 друзей-покеристов, которые разделили призовые до финального стола
11 друзей-покеристов, которые разделили призовые до финального стола / Фото: Pokernews

В Айове состоялся один из самых дружественных турниров по покеру, который прошел в рамках серии RunGoodGear в казино Horseshoe. Главное событие с бай-ином 575 долларов собрало аж 851 вход.

Финал же его вышел неожиданным. Когда в игре осталось 11 человек, чиплидер Карл Хиннерихс предложил всем участникам заключить сделку, чтобы поделить оставшиеся призовые поровну. На удивление, все игроки дали свое добро, поэтому оставшаяся дистанция прошла лишь в борьбе за трофей.

Каждый из участников "договора" получил по 26 тысяч долларов, а победителем сенсационно стал Фриман Кауфман, у которого на момент сделки был один из самых маленьких стеков. Что интересно, для американца это была первая "живая" победа в карьере, ведь до этого он в основном играл в онлайн-покер. Помимо титула, Фриман также получил билет на турнир Pro-Am All-Stars Event, который состоится в конце года.

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Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
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Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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