В Одессе проходит горячая серия турниров ко Дню Независимости Украины – яркие фото и видео

В эти дни в Одессе проходит крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. С 20 по 29 августа участников ожидает 9 супертурниров!
Общий призовой фонд событий составит более 10 миллионов гривен. Серия уже начала дарить море эмоций от ивентов по Безлимитному Холдему и Омахе.
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Все ивенты проходят в одесском казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря. Уже определился победитель первого супертурнира PokerMatch Millions.
Им стал одессит Владимир Гулько. Игрок в напряженной пятичасовой схватке все же добыл Кубок и главный приз ивента – 400 тысяч гривен.
Календарь оставшихся игр PokerMatch UA Millions:
|Даты
|Ивент
|Бай-ин
|Гарантия
|22-24 августа
|Independence Cup
|30 000 грн
|2 млн грн
|23-24 августа
|First Open Cup
|1500/8000 грн
|1 млн грн
|24 августа
|Ukraine Poker Cup Omaha PL
|8000 грн
|300 тыс. грн
|25 августа
|PokerMatch Stars Bounty
|9200 грн
|500 тыс. грн
|25 августа
|Hyper Turbo Event
|3500 грн
|200 тыс. грн
|26-27 августа
|Progressive Knockout 8-max
|11 500 грн
|500 тыс. грн
|28-29 августа
|Goodbye Summer
|1000/5500 грн
|500 тыс. грн
|25-29 августа
|Main Event
|2500/20 000 грн
|3 млн грн
Предлагаем вспомнить самые яркие моменты серии PokerMatch UA Millions за эти пять дней: