В мире покера намечается новый челлендж – Дэн Кейтс намерен сделать шашлык из противника

Американец уверен, что быстро разберется с Филом Гальфондом в хедз-ап битве по Омахе

Дэн Кейтс готов разобраться с Филом Гальфондом

В конце прошлого года известный хайроллер Дэн Кейтс на время ушел из покера. Причиной такого решения стало желание заняться благотворительностью и кинопроизводством.

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Однако, похоже, что теперь американец готов вернуться в покер. Главным стимулом для этого стал возможный хедз-ап челлендж против Фила Гальфонда. Об этом Кейтс заявил на подкасте у Брэндона Адамса.

"Я решил принять вызов Гальфонда, потому что он просто кажется таким славным парнем, который всегда всё делает правильно и никогда не злится. Но я вижу всё его д*рьмо. Я знаю, кто ты есть на самом деле. Ему нужен кто-то, кто надерёт его задницу".

После этого Дэн добавил скандальную запись в Twitter: "Я сделаю из тебя шашлык, Фил Гальфонд". Его оппонент сделал ретвит сообщения и лишь кратко дописал: "Люблю Кейтса".

Пока же дата их матча неизвестна. Условия же предусматривают дуэль по Омахе PLO с бай-инами 100/200 евро. Дистанция небольшая – лишь 2 500 раздач.

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Гальфонд и Кейтс уже играли друг против друга в мае прошлого года. Тогда за 754 раздачи по тем же условиям Омахи Фил выиграл у Кейтса 86,8 тысячи евро.