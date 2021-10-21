Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В компанию к Брансону и Хельмуту: легендарный игрок может посмертно войти в Зал славы покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
21 октября, 20:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ушедший из жизни Лэйн Флек является фаворитом на попадание в престижный покерный Hall Of Fame в этом году
Лэйн Флек - фаворит на попадание в Зал славы покера
Лэйн Флек - фаворит на попадание в Зал славы покера / Фото: WSOP

30 сентября в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера 2021. Параллельно с ней WSOP начала голосование за нового члена Зала славы покера.

Состоит отбор кандидата из двух этапов. На первом выбирали любители покера, которые на официальном сайте WSOP отправляли имя достойного игрока в специальную форму.

Реклама

Читайте также: Список всех победителей WSOP 2021

Теперь же стартовал второй этап. Организаторы отобрали 10 самых популярных игроков, среди которых нового члена Зала славы покера выберут нынешние его представители. Кто же вышел в финал?

  • Антонио Эсфандиари
  • Бертран Гроспелье
  • Эли Элезра
  • Крис Фергюсон
  • Лэйн Флек
  • Тед Форрест
  • Майк Матусов
  • Майкл Мизраки
  • Мэтт Севедж
  • Исаи Шейнберг

Реклама

Скорее всего, имя нового члена Hall Of Fame будет известно в середине ноября. По прогнозам экспертов, им должен стать шестикратный победитель WSOP Лэйн Флек, который ушел из жизни этим летом.

Лэйн Флэк покинул наш мир в возрасте 52 лет

По крайней мере, он отвечает всем требованиям, по которым проводился отбор претендентов:

Реклама
  • игроку должно быть не менее 40 лет
  • игрок должен сделать себе имя в играх против лучших оппонентов
  • игрок должен играть на высоких лимитах
  • игрок должен стабильно играть на протяжении долгого времени

Читайте также: Чем запомнился покойный Лэйн Флэк для покера

Отметим, что на данный момент в Зал славы покера входит 59 игроков, из которых в живых осталось 32. Среди них и такие величины в покерном мире как Дойл Брансон, Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Крис Манимейкер, Фил Айви и другие.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять