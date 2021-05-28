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В Харькове в конце июня состоится чемпионат Украины по спортивному покеру

28 мая, 10:40
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Лучшие покеристы страны соберутся в клубе "Full House Kharkiv", чтобы определить лучших игроков Украины в разных дисциплинах
Чемпионат Украины по спортивному покеру пройдет в Харькове
Чемпионат Украины по спортивному покеру пройдет в Харькове / Фото: Всеукраинская федерация спортивного покера

С 20 по 28 июня в Харькове состоится первый этап чемпионата Украины по спортивному покеру 2021 года. Об этом на своем сайте сообщает Всеукраинская федерация спортивного покера.

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В программу войдут девять титульных турниров по Безлимитному Холдему и Омахе с общей гарантией два миллиона гривен. Главными событиями станут супертурниры Ukraine Championship (призовой фонд – один миллион гривен) и Kharkiv Championship (призовой фонд – 500 тысяч гривен).

Также спортсмены посоревнуются и в других ивентах, которые пройдут в классическом формате и формате прогрессивного нокаута. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства молодёжи и спорта, а также PokerMatch. Серию турниров примет клуб спортивного покера "Full House Kharkiv".

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