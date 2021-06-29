В Харькове на серии турниров Ukraine Championship определился новый чемпион Украины по покеру

Александр Штанько триумфовал на Главном событии чемпионата Украины по покеру, который проходил в "первой столице Украины" с 20 по 28 июня

Участники финального стола Main Event Ukraine Championship / Фото: PokerMatch

Вчера в Харькове завершился чемпионат Украины по спортивному покеру. Крупнейшая серия турниров в стране проходила с 20 по 28 июня в офлайн-режиме в клубе Full House Kharkiv.

Организаторы разыграли три кубка, главный из которых – за чемпионство в Main Event. В призах закончил стример компании PokerMatch Влад Betman95. Парень финишировал десятым, добыв 20 тысяч гривен. Ну а топ-тройку составили киевские покеристы.

Победа досталась Александру Штанько, на втором и третьем месте финишировали Дмитрий Шибенко и Рустам Гаврилюк соответственно. Помимо призовых, топ-тройка получила дипломы от Всеукраинской Федерации спортивного покера, а также подарки от генерального партнера Ukraine Championship – крупнейшего покер-рума Украины PokerMatch.

К слову, самый успешный покерист страны Евгений Качалов также участвовал в Главном событии чемпионата Украины по покеру, однако дошел лишь до третьего игрового дня. Теперь же игроку придется подождать еще как минимум год, чтобы впервые завоевать титул чемпиона Украины.