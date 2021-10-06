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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В центре Киева пройдут два крупных турнира по покеру. Рассказываем, как стать богатым на Крещатике

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 октября, 17:30
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Клуб спортивного покера Full House Khreschatyk и PokerMatch проведут топ-ивенты с миллионным призовым фондом
В центре Киева состоятся два покерных турнира при поддержке PokerMatch
В центре Киева состоятся два покерных турнира при поддержке PokerMatch / Фото: PokerMatch

В субботу, 9 октября, в Киеве пройдет большой турнир PokerMatch Residence Grand Opening Event. Мероприятие состоится в новой резиденции PokerMatch по адресу Парковая дорога, 2.

Это не единственный крупный ивент, который в ближайшее время намечен в столице. Так, с 7 по 10 октября в столичном клубе спортивного покера "Full House Khreschatyk" (ул. Крещатик,18) состоится турнир Full House October Cup.

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Призовой фонд ивента составит 1 миллион гривен! Все призеры турнира разделят как минимум 900 тысяч призовых, тогда как еще 100 000 турнирных гривен получат 50 лучших игроков события на свои счета в PokerMatch.

Кроме того, компания дает своим клиентам шанс попасть сразу в финальный день Full House October Cup. Сделать это можно будет через онлайн-отбор на PokerMatch.

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Сателлиты пройдут 7 и 8 октября, а минимальный бай-ин составит всего 100 гривен. Если же игрок решит проходить в финальный день непосредственно в "Full House Khreschatyk", то минимальный взнос составит 500 гривен. Подробнее о системе отбора на ивент можно узнать на официальном сайте PokerMatch.

Кроме того, покер-рум организует на той же локации еще один турнир PokerMatch Kyiv Masters. Данный ивент будет проходить в клубе с 10 по 13 октября и иметь гарантированный призовой фонд 1 миллион гривен.

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Сателлиты на него пройдут 10-11 октября в онлайне с минимальным взносом 100 гривен. Отметим, что в ивенте примут участие топ-покеристы Украины Евгений Качалов и Михаил Гутый.

Их выбивание также принесет игрокам дополнительные призы. Все детали PokerMatch Kyiv Masters расписаны на официальном сайте покер-рума. Удачи!

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