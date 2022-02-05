В Австралии возобновляют съемки проблемного фильма о покере с участием Рассела Кроу

В прошлом году должны были завершиться съемки нового фильма о покере под названием "Poker Face". Главную роль в киноленте дали известному голливудскому актеру Расселу Кроу.
Впрочем, пандемия коронавируса встала на пути съемочной группы. Изначально весь процесс должен был пройти в Майами, но по требованию Кроу съемки перенесли в Сидней. Это сильно возмутило местное население.
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Дело в том, что в Австралии на тот момент действовал жесточайший локдаун. В итоге на съемочной площадке разгорелась эпидемия ковида, из-за чего весь процесс приостановился.
Теперь же стало известно, что съемки "Poker Face" продолжатся этой весной. Одним из организаторов вместе со Star Entertainment Group станет World Poker Tour, который проведет серию турниров в Сиднее в начале апреля.
К тому же, Австралия уже ослабляет карантинные ограничения, что должно позволить продюсерам в сроки завершить съемки. Правда, выход фильма ожидается не ранее осени 2023 года.
Отметим, что по сюжету "Poker Face" Кроу является миллиардером, который использует игру в покер с высокими ставками, чтобы отомстить своим обидчикам.