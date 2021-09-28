Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Интер: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Уничтожил всех и обогатился: грузин разорвал соперников за финальным столом на Кипре (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
28 сентября, 16:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Покерист Гия Схулулия оставил позади себя более 800 игроков и триумфовал на серии LIVE Millions, которая проходила на Северном Кипре
Гия Схулулия выиграл Главное событие турнира на Северном Кипре
Гия Схулулия выиграл Главное событие турнира на Северном Кипре / Фото: Pokeroff

В августе на Северном Кипре прошла крупная серия Super High Roller Bowl Europe. А уже на прошлой неделе в том же отеле Merit началась серия LIVE Millions, организованная одним из покер-румов.

Вчера же прошло Главное событие, которое подвело итог всей серии. На него зарегистрировалось аж 839 участников, которые не пожалели по 5,3 тысячи бай-ина.

Реклама

Победителем ивента стал грузинский игрок Гия Схулухия. Покерист, проживающий в России, был чиплидером за финальным столом и уверенно давил каждого оппонента на своем пути.

Читайте также: Гений из Литвы поднял более миллиона долларов в турнире на Кипре

Реклама

Из восьми оппонентов финалки Гия лично выбил семерых, причем не раз он поддерживал чужую ставку олл-ин с более слабой рукой. К примеру, Халил Бейбарс (88) уступил Схулухии (KQ), поскольку грузину прилетели король и дама.

В свою очередь Маджид Камарей ничего не смог поделать с АТ против А6 Гии, поскольку на флопе выпала "шестерка". Еще несколько раз грузину прилетала старшая пара.

Реклама

В хедз-апе Схулухия без проблем сразил Роберта Хайдорна, словив пару "восьмерок" с А8 на руках. Победа позволила игроку заработать 683 тысячи. Всего же за свою карьеру Гия выиграл более 2 миллионов долларов.

Результаты финального стола LIVE MILLIONS North Cyprus Main Event:

  1. Гия Схулухия (Грузия) – 683,2 тыс долларов
  2. Роберт Хайдорн (Германия) – 494,8 тыс долларов
  3. Харприт Джилл (Канада) – 307,3 тыс долларов
  4. Витаутас Семашка (Литва) – 226,6 тыс долларов
  5. Фабиан Бернхаузер (Австрия) – 168,7 тыс долларов
  6. Маджид Камарей (Иран) – 135,9 тыс долларов
  7. Халил Бейбарс (Турция) – 115 тыс долларов
  8. Ангелос Майкл (Кипр) – 91,5 тыс долларов
  9. Хади Хадра (Ливан) – 68,7 тыс долларов

Кипрпокер
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Чемпионат мира по покеру
30 сентября - 17 ноября
осталось до старта WSOP
Все про Мировую серию покера
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
329
2
Фил Айви Фил Айви
159
3
Лив Боэри Лив Боэри
123
4
Мария Хо Мария Хо
112
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
100
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять