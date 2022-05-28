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Украинский спортсмен стал призером турнира по покеру в США

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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28 мая, 16:49
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Денис Шафиков занял 38 место на турнире Мирового покерного тура в Дюранте, став единственным европейцем в призовой зоне
Денис Шафиков - один из лучших покеристов Украины
Денис Шафиков - один из лучших покеристов Украины

Мировая серия покера продолжает свое путешествие по центрам игровой индустрии США. Вчера подошел к концу Main Event на WPT Choctaw Championship в городе Дюрант.

Бай-ин события составил всего 3800 долларов, что позволило собрать аж 787 входов и нарастить призовой фонд до 2,7 миллиона. В призах оказалась топ-сотня игроков.

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Почти все они представляли США или Канаду, а единственным европейцем в компании призеров был украинец Денис Шафиков. Покерист занял 38 место, что позволило ему заработать 13 тысяч.

Чемпионом же стал американский хайроллер Чанс Корнут. В хедз-апе ему противостоял не такой опытный игрок Крис Бакнер и Чанс добыл победу на опыте. Впрочем, Бакнер вряд ли расстроился, ведь приз в 320К стал самым большим в его карьере.

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Ченс Корнут стал чиплидером первого дня турнира за 25 500$ на Caribbean Poker Party

Сам же Корнут выиграл почти полмиллиона и довел свою общую сумму дохода от покера до 10,3 миллионов. Это позволяет ему расположиться на 103 месте в рейтинге All Time Money List.

Результаты финального стола WPT Choctaw Championship:

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  1. Чанс Корнут – 486,6 тыс. долларов
  2. Крис Бакнер – 320 тыс. долларов
  3. Рэй Картоми – 235 тыс. долларов
  4. Джеймс Хандт – 175 тыс. долларов
  5. Кристен Бикнелл – 135 тыс. долларов
  6. Джеймс Маки – 101 тыс. долларов
  7. Анесс Пури – 78 тыс. долларов
  8. Артур Моррис – 61 тыс. долларов

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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
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Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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