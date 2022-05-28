Украинский спортсмен стал призером турнира по покеру в США

Денис Шафиков занял 38 место на турнире Мирового покерного тура в Дюранте, став единственным европейцем в призовой зоне

Денис Шафиков - один из лучших покеристов Украины

Мировая серия покера продолжает свое путешествие по центрам игровой индустрии США. Вчера подошел к концу Main Event на WPT Choctaw Championship в городе Дюрант.

Бай-ин события составил всего 3800 долларов, что позволило собрать аж 787 входов и нарастить призовой фонд до 2,7 миллиона. В призах оказалась топ-сотня игроков.

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Почти все они представляли США или Канаду, а единственным европейцем в компании призеров был украинец Денис Шафиков. Покерист занял 38 место, что позволило ему заработать 13 тысяч.

Чемпионом же стал американский хайроллер Чанс Корнут. В хедз-апе ему противостоял не такой опытный игрок Крис Бакнер и Чанс добыл победу на опыте. Впрочем, Бакнер вряд ли расстроился, ведь приз в 320К стал самым большим в его карьере.

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Сам же Корнут выиграл почти полмиллиона и довел свою общую сумму дохода от покера до 10,3 миллионов. Это позволяет ему расположиться на 103 месте в рейтинге All Time Money List.

Результаты финального стола WPT Choctaw Championship:

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