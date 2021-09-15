Украинский покер-рум разыграет миллион гривен в новой горячей акции – правила участия в гонке

PokerMatch приглашает игроков за кэш-столы Холдема для участия в розыгрыше 1 миллиона гривен в акции Holdem Rake Race

PokerMatch приглашает игроков принять участие в горячей рейк-гонке / Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает радовать своих клиентов горячими предложениями. В понедельник эксперт Глеб Тремзин разыграл 50 тысяч гривен среди любителей Виндфолл-турниров.

А уже на следующей неделе стартует новая акция Holdem Rake Race с общим призовым фондом 1 миллион гривен. Чтобы принять в ней участие, достаточно играть за кэш-столами Холдема с лимитом от 0,5/1 грн и выше.

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Начисление очков и распределение призов будет проходить следующим образом. Участников рейк-гонки разделят на четыре лиги в зависимости от играемого лимита.

Лига Лимит Призовой фонд Лига 50к 0,5/1 грн – 1/2 грн 50 000 грн Лига 100к 2.5/5 грн 100 000 грн Лига 150к 5/10 грн – 10/20 грн 150 000 грн Лига 200к 25/50 грн и выше 200 000 грн

В каждой лиге будет свой лидерборд. За каждую 1 гривну сгенерированного рейка игрок будет получать 1 балл в зачетную таблицу. По итогам периода ТОП-15 игроков каждого лидерборда получать долю от призового фонда.

Место Лига 50к Лига 100к Лига 150к Лига 200к 1 11 000 грн 22 000 грн 33 000 грн 44 000 грн 2 9 000 грн 18 000 грн 27 000 грн 36 000 грн 3 6 000 грн 12 000 грн 18 000 грн 24 000 грн 4 5 000 грн 10 000 грн 15 000 грн 20 000 грн 5 4 000 грн 8 000 грн 12 000 грн 16 000 грн 6 3 000 грн 6 000 грн 9 000 грн 12 000 грн 7 2 500 грн 5 000 грн 7 500 грн 10 000 грн 8 2 000 грн 4 000 грн 6 000 грн 8 000 грн 9 1 500 грн 3 000 грн 4 500 грн 6 000 грн 10-15 1 000 грн 2 000 грн 3 000 грн 4 000 грн

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Покеристы могут одновременно участвовать во всех лигах. Игровых периодов будет два:

с 20 сентября по 4 октября

с 4 октября по 17 октября

В каждом из периодов суммарно будет разыграно по 500 тысяч гривен. Более подробно с правилами акции можете ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.