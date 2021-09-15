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Украинский покер-рум разыграет миллион гривен в новой горячей акции – правила участия в гонке

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 сентября, 16:05
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PokerMatch приглашает игроков за кэш-столы Холдема для участия в розыгрыше 1 миллиона гривен в акции Holdem Rake Race
PokerMatch приглашает игроков принять участие в горячей рейк-гонке
PokerMatch приглашает игроков принять участие в горячей рейк-гонке / Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает радовать своих клиентов горячими предложениями. В понедельник эксперт Глеб Тремзин разыграл 50 тысяч гривен среди любителей Виндфолл-турниров.

А уже на следующей неделе стартует новая акция Holdem Rake Race с общим призовым фондом 1 миллион гривен. Чтобы принять в ней участие, достаточно играть за кэш-столами Холдема с лимитом от 0,5/1 грн и выше.

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Начисление очков и распределение призов будет проходить следующим образом. Участников рейк-гонки разделят на четыре лиги в зависимости от играемого лимита.

ЛигаЛимитПризовой фонд
Лига 50к0,5/1 грн – 1/2 грн50 000 грн
Лига 100к2.5/5 грн100 000 грн
Лига 150к5/10 грн – 10/20 грн150 000 грн
Лига 200к25/50 грн и выше200 000 грн

В каждой лиге будет свой лидерборд. За каждую 1 гривну сгенерированного рейка игрок будет получать 1 балл в зачетную таблицу. По итогам периода ТОП-15 игроков каждого лидерборда получать долю от призового фонда.

МестоЛига 50кЛига 100кЛига 150кЛига 200к
111 000 грн22 000 грн33 000 грн44 000 грн
29 000 грн18 000 грн27 000 грн36 000 грн
36 000 грн12 000 грн18 000 грн24 000 грн
45 000 грн10 000 грн15 000 грн20 000 грн
54 000 грн8 000 грн12 000 грн16 000 грн
63 000 грн6 000 грн9 000 грн12 000 грн
72 500 грн5 000 грн7 500 грн10 000 грн
82 000 грн4 000 грн6 000 грн8 000 грн
91 500 грн3 000 грн4 500 грн6 000 грн
10-151 000 грн2 000 грн3 000 грн4 000 грн
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Покеристы могут одновременно участвовать во всех лигах. Игровых периодов будет два:

  • с 20 сентября по 4 октября
  • с 4 октября по 17 октября

В каждом из периодов суммарно будет разыграно по 500 тысяч гривен. Более подробно с правилами акции можете ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.

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