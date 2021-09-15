Украинский покер-рум разыграет миллион гривен в новой горячей акции – правила участия в гонке

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает радовать своих клиентов горячими предложениями. В понедельник эксперт Глеб Тремзин разыграл 50 тысяч гривен среди любителей Виндфолл-турниров.
А уже на следующей неделе стартует новая акция Holdem Rake Race с общим призовым фондом 1 миллион гривен. Чтобы принять в ней участие, достаточно играть за кэш-столами Холдема с лимитом от 0,5/1 грн и выше.
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Начисление очков и распределение призов будет проходить следующим образом. Участников рейк-гонки разделят на четыре лиги в зависимости от играемого лимита.
|Лига
|Лимит
|Призовой фонд
|Лига 50к
|0,5/1 грн – 1/2 грн
|50 000 грн
|Лига 100к
|2.5/5 грн
|100 000 грн
|Лига 150к
|5/10 грн – 10/20 грн
|150 000 грн
|Лига 200к
|25/50 грн и выше
|200 000 грн
В каждой лиге будет свой лидерборд. За каждую 1 гривну сгенерированного рейка игрок будет получать 1 балл в зачетную таблицу. По итогам периода ТОП-15 игроков каждого лидерборда получать долю от призового фонда.
|Место
|Лига 50к
|Лига 100к
|Лига 150к
|Лига 200к
|1
|11 000 грн
|22 000 грн
|33 000 грн
|44 000 грн
|2
|9 000 грн
|18 000 грн
|27 000 грн
|36 000 грн
|3
|6 000 грн
|12 000 грн
|18 000 грн
|24 000 грн
|4
|5 000 грн
|10 000 грн
|15 000 грн
|20 000 грн
|5
|4 000 грн
|8 000 грн
|12 000 грн
|16 000 грн
|6
|3 000 грн
|6 000 грн
|9 000 грн
|12 000 грн
|7
|2 500 грн
|5 000 грн
|7 500 грн
|10 000 грн
|8
|2 000 грн
|4 000 грн
|6 000 грн
|8 000 грн
|9
|1 500 грн
|3 000 грн
|4 500 грн
|6 000 грн
|10-15
|1 000 грн
|2 000 грн
|3 000 грн
|4 000 грн
Покеристы могут одновременно участвовать во всех лигах. Игровых периодов будет два:
- с 20 сентября по 4 октября
- с 4 октября по 17 октября
В каждом из периодов суммарно будет разыграно по 500 тысяч гривен. Более подробно с правилами акции можете ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.