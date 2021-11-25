Украинский покер-рум приглашает на турнир с гарантией 2,5 миллиона. Когда пройдет и как попасть

Глеб Тремзин совместно с PokerMatch организуют ивент для хайроллеров, где можно будет окупить бай-ин всего за два нокаута

Глеб Тремзин анонсирует супертурнир для хайроллеров / Фото: PokerMatch

PokerMatch продолжает радовать своих клиентов крутыми турнирами. Так, на прошлых выходных крупнейший рум Украины подвел итоги покерной серии International Poker Cup.

Кроме того, постоянно свои именные турниры организовывает эксперты компании Глеб Тремзин. И уже в начале декабря покерист проведет новый ивент среди хайроллеров с рекордной гарантией – 2,5 миллиона гривен!

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Суперивент по Безлимитному Холдему Tremzin's High Roller KO пройдет в субботу, 4 декабря. Начало – в 20:00 по Киеву. Помимо классических призовых, за выбивание соперников игроки будут получать по пять тысяч гривен.

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Конечно же, среди претендентов на победу будет и сам Глеб Тремзин, которому пока не везло в своих именных турнирах. Эксперт впервые намерен попасть в призы, однако если кому-то из игроков удастся выбить Глеба, то он получить 5 тысяч ТМ дополнительно.

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Глеб Тремзин – эксперт PokerMatch / Фото: PokerMatch

Бай-ин ивента составляет 10 тысяч гривен, так что два нокаута позволять вам полностью окупить затраты. Кроме того, попасть в турнир можно через сетку сателлитов с минимальным взносом в 1,1 гривну. С более подробными правилами турнира можно ознакомиться на сайте PokerMatch.