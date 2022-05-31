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Украинский игрок в покер заработал 13 тысяч долларов в интернете

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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31 мая, 11:01
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Аноним под ником "tytkto" занял восьмую позицию в онлайн-турнире по Безлимитному Холдему на SCOOP
Cерия онлайн-турниров SCOOP 2022 - крупнейшая в интернете
Cерия онлайн-турниров SCOOP 2022 - крупнейшая в интернете

Весенний кубок по онлайн-покеру (SCOOP) близится к окончанию. На серии успешно выступают украинские покеристы, выигравшие уже более сотни тысяч долларов вместе и взяв восемь трофеев.

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Вчера же еще один наш соотечественник попал в призы. Игрок под ником "tytkto" не пожалел 1050 долларов ради нокаут-турнира по Безлимитному Холдему.

В итоге наш земляк вышел в финалку и занял 8 месте. Вместе с баунти "tytkto" заработал 13,5 тысячи долларов. Победителем турнира стал аргентинец Дамьян Салас.

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Покерист обыграл в хедз-апе костариканца Майкла Телкера и стал обладателем 103,7 тысяч американских денег. Салас является признанным мастером интернет-ивентов, выиграв в 2020 году Main Event на WSOP Online.

Отметим, что на днях бразилец Рафаэль Мораес выиграл турнир SCOOP в прямом эфире на стриме. Это позволило ему заработать аж 44 тысячи.

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Джастин Бономо Джастин Бономо
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3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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