Украинский игрок одолел более 20 тысяч соперников ради лечения матери

Покерист Влад под ником kokalate сумел триумфовать в мегасобытии в онлайне и заработать более 12 тысяч долларов

Влад "kokalate" совершил прорыв в онлайн-турнире Winter Series

В одном из крупнейших онлайн-румов мира продолжается жаркая серия турниров Winter Series. Одним из самых успешных ее игроков был бразильский футболист Неймар, заработавший 125 тысяч в одном из турниров.

На днях же подошел к концу массовый ивент, на который зарегистрировалось более 20 тысяч участников. Объяснение такой популярности довольно простое – бай-ин составил всего 11 долларов.

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Главными героями турнира стали двое украинцев – Влад под ником "kokalate" и Никита "pacanchuvak". Парни прошли все поле участников и встретились друг с другом в хедз-апе.

Никита "pacanchuvak"

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Дуэль продлилась всего 15 минут, а победу праздновал Влад. При том, что хедз-ап чиплидером начинал Никита, именно его оппонент сумел раскусить его на дорогом блефе и отпраздновать триумф.

Стоит отметить, что Влад был чиплидером по итогам Day 1, однако на следующий день он скатился на 33 место. Впрочем, уже к старту финального стола "kokalate" вернул себе лидерство.

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За первые два места украинцы получили по 8,7 тысячи долларов, тогда как Владу достались еще 3,5 тысячи за нокауты. После игры чемпион признался, что переломить ход событий ему помогла музыка Ханса Циммера.

Деньги же он собирается потратить на лечение матери, которая тяжело болеет. Отметим, что Влад также часто играет на PokerMatch, где за все время успел заработать свыше 1 миллиона гривен.