Украина за овальным столом. ТОП-10 наших игроков в истории покера

Сегодня Украина отмечает 30-й День Независимости. Нашу страну за это время прославляло немало выдающихся спортсменов, в частности в футболе, боксе, плавании, художественной гимнастике и других видах спорта.
В покере же украинцы также успели оставить свой небольшой след. Обычно среди лучших покеристов мира немало американцев и британцев, однако нашлось в этом списке место и нашим соотечественникам.
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Представляем вашему вниманию 10 самых богатых украинских покеристов в истории. Рейтинг составлен по количеству призовых, которые игроки добыли за покерным столом.
10. ДЕНИС ШАФИКОВ
Доход за все время: 1 209 181 доллар
Место в общем рейтинге: 1693
Лучшее достижение: 1 место на Main Event WPT Russia (2019)
Денис начал играть в покер в 9-летнем возрасте в Херсоне. Впервые громко о себе заявил в хедз-ап турнире Russian Poker Tour (RPT), который проходил в Киеве в 2011 году (7 место).
Уже спустя восемь лет Денис триумфовал на WPT в Сочи, подняв 253 тысячи долларов. В том же 2019 году украинец трижды оказывался в призах на WSOP, однако суммарно привез из Лас-Вегаса около 32 тысяч.
9. СЕРГЕЙ БАРАНОВ
Доход за все время: 1 274 590 долларов
Место в общем рейтинге: 1584
Лучшее достижение: 2 место на WSOPE Event 7 (2012)
Сергей не хватал звезд с небес, впервые громко заявив о себе благодаря победе в турнире European Poker Tour в Барселоне в 2009 году. Правда, громче всего Баранов прославился три года спустя, на европейской версии WSOP.
Украинец сумел пробраться в хедз-ап, обойдя таких известных покеристов как Даниэль Негреану, Джастин Бономо, Лив Боэри, Джейсон Мерсье и другие. В дуэли же Сергей противостоял рекордсмену по браслетам WSOP Филу Хельмуту.
К сожалению, свое чиплидерство Баранов не защитил и уступил американцу в упорной борьбе. После этого Сергей отошел на второй план, а недавно напомнил о себе, попав в ITM на турнире WPT Venetian (21 место).
8. АНДРЕЙ ДАНИЛЮК
Доход за все время: 1 284 660 долларов
Место в общем рейтинге: 1574
Лучшее достижение: 4 место на European Poker Tour Madrid (2011)
Андрей профессионально играет в покер с 2008 года, когда на Открытом чемпионате Австралии Aussie Millions неожиданно занял 7 место. Свой заработок Данилюк построил на попаданиях в призы на некрупных турнирах.
Его лучший показатель на WSOP стало лишь 14 место на турнире в 2010 году, а крупнейшие призовые ему принесла 4-ая позиция на EPT в Мадриде год спустя. В последнее время Андрей проживает в Москве, нередко попадая в ITM местных турниров.
7. ВАДИМ ШЛЕЗ
Доход за все время: 1 321 904 доллара
Место в общем рейтинге: 1531
Лучшее достижение: 1 место на WSOP Circuit Sochi (2018)
Вадим – уроженец Харькова, однако уже в возрасте 16 лет эмигрировал с семьей в США. Покер появился в жизни украинца в 2004 году, когда его на эту игру подсадил коллега по работе.
Свою историческую родину Вадим не забыл, не раз принимая участие в украинских топовых ивентах. На WSOP лучшим показателем Шлеза стало 15 место на турнире в 2019 году. А за год до этого покерист триумфовал на WSOPC в Сочи.
6. АЛЕКСЕЙ КОВАЛЬЧУК
Доход за все время: 2 339 358 долларов
Место в общем рейтинге: 769
Лучшее достижение: два браслета WSOP (2011, 2012)
Несмотря лишь на 6 место в нашем списке, Алексей по праву может называться едва ли не лучшим украинским игроком в истории. Ковальчук – единственный украинец, выигравший два браслета WSOP.
В 2011 году Алексей триумфовал в ивенте по Холдему, а год спустя стал победителем турнира по Стаду. Правда, в последнее время Ковальчук не был замечен на крупных турнирах.
5. АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО
Доход за все время: 2 691 421 доллар
Место в общем рейтинге: 635
Лучшее достижение: 2 место на European Poker Tour Kyiv (2009)
Полный тезка легендарного украинского кинорежиссера добыл аж 22 победы на крупных турнирах. На WSOP же максимумом Александра стало 3 место в 2015 году в ивенте по Омахе Хай-Лоу.
Всего же на ивентах Мировой серии покера Довженко 11 раз оказывался в призах. Сейчас Александр проживает в России, а в последние годы игрок не был замечен в крупных призах.
4. АЛЕКСЕЙ ХОРОШЕНИН
Доход за все время: 3 589 733 доллара
Место в общем рейтинге: 426
Лучшее достижение: 1 место на European Poker Tour Vienna (2014)
Алексей неплохо проявлял себя в онлайне, но в свое время понял, что основные деньги в покере крутятся в живых турнирах. Впервые крупного успеха он добился в 2011 году, став раннер-апом ивента Merit Cyprus Classic.
Спустя три года Хорошенин добился крупнейшего своего профита, выиграв более полумиллиона долларов на венском турнире EPT.
А вот на Мировой серии покера он не преуспел (максимум – 41 место на ивенте в 2015 году). Сейчас покерист проживает в Лондоне и сделал паузу в карьере.
3. ИГОРЬ ЯРОШЕВСКИЙ
Доход за все время: 4 022 404 доллара
Место в общем рейтинге: 355
Лучшее достижение: 2 место на WSOP NLH Turbo (2015)
Игорь – один из самых успешных украинских игроков. На WSOP он 41 раз попадал в ITM и в 2015 году стал раннер-апом турбо-турнира по Холдему.
Также Ярошевский неплохо показывает себя и в онлайне. В прошлом году украинец девять раз выходил в призы на WSOP Online, однако максимальным результатом было аж 41 место.
2. ЕВГЕНИЙ ТИМОШЕНКО
Доход за все время: 7 769 407 долларов
Место в общем рейтинге: 148
Лучшее достижение: 2 место на WSOP Heads-Up Championship (2011)
Тимошенко – уроженец Харькова, однако в 8 лет переехал со своей семье в США. Карьеру покериста Евгений начал в 2003 году, а уже через пять лет занял 3 место на турнире WSOP Europe в Лондоне.
Украинец 34 раза попадал в призы на WSOP. Особенно успешными выдались 2013 и 2016 годы, где он по семь раз оказывался в ITM. В последнее время Тимошенко проживает в Сиэттле и не был замечен на крупных турнирах.
1. ЕВГЕНИЙ КАЧАЛОВ
Доход за все время: 9 242 219 долларов
Место в общем рейтинге: 106
Лучшее достижение: золотой браслет WSOP в турнире по Стаду (2011)
Евгений – уроженец Киева, однако, как и многие из нашего списке, в детстве с семьей переехал в США. Качалов начинал увлекаться киберспортом и часто играл в WarCraft, однако в 20 лет он активно углубился в покер.
Главная заслуга Качалова – победа в ивенте Мировой серии покера в 2011 году. Правда, крупнейший занос Евгения пришелся на 2007 год, когда украинец триумфовал на престижном турнире Doyle Brunson Classic.
Это позволило ему поднять 2,5 миллиона долларов. Лучший покерист в истории Украины уже три года не попадал в призы, а недавно неудачно выступил на чемпионате Украины по покеру.