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Стал известен новый победитель Кубка Наций по матч-покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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30 мая, 18:39
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Сборная Германии по матч-покеру совершила камбэк в финале турнира и стала чемпионом мира по матч-покеру
Сборная Германии по матч-покеру
Сборная Германии по матч-покеру

В Северной Македонии прошел Кубок наций по матч-покеру. Это был третий турнир для сборной Украины, которая ехала в Гевгелию в статусе действующего чемпиона.

Всего наша команда дважды завоевывала чемпионство на Кубке Наций – в 2018 и 2019 годах. Впрочем, защитить титул у нашей страны не получилось.

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Первую сессию украинцы завершили на шестом месте, а вот после двух следующих раундов наша команда опустилась на восьмую позицию и досрочно покинула ивент, не попав в проходную топ-шестерку.

Сборная Украины по матч-покеру
Сборная Украины по матч-покеру / Фото: PokerMatch

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Тогда последней командой, квалифицировавшейся в финал, стала сборная Германии. Она отставала от лидера в лице Сингапура более чем на 350 очков. Тем не менее, немцы смогли собраться и в итоге выиграть Кубок Наций. Вслед за ней финишировали Израиль и Казахстан.

  1. Германия – 1110,8 баллов
  2. Израиль – 1079,8 баллов
  3. Казахстан – 1061 балл
  4. Сингапур – 1060,6 баллов
  5. Литва – 1058,8 баллов
  6. Эстония – 928,1 балла

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