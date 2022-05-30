Стал известен новый победитель Кубка Наций по матч-покеру

Сборная Германии по матч-покеру совершила камбэк в финале турнира и стала чемпионом мира по матч-покеру

Сборная Германии по матч-покеру

В Северной Македонии прошел Кубок наций по матч-покеру. Это был третий турнир для сборной Украины, которая ехала в Гевгелию в статусе действующего чемпиона.

Всего наша команда дважды завоевывала чемпионство на Кубке Наций – в 2018 и 2019 годах. Впрочем, защитить титул у нашей страны не получилось.

Реклама

Читайте также: Расписание Мировой серии покера 2022

Первую сессию украинцы завершили на шестом месте, а вот после двух следующих раундов наша команда опустилась на восьмую позицию и досрочно покинула ивент, не попав в проходную топ-шестерку.

Сборная Украины по матч-покеру / Фото: PokerMatch

Реклама

Тогда последней командой, квалифицировавшейся в финал, стала сборная Германии. Она отставала от лидера в лице Сингапура более чем на 350 очков. Тем не менее, немцы смогли собраться и в итоге выиграть Кубок Наций. Вслед за ней финишировали Израиль и Казахстан.