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Участники крупного гемблингового саммита сыграли в покер в резиденции PokerMatch (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 октября, 14:20
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Первое событие конференции SBC Summit CIS прошло в новенькой резиденции крупнейшего покер-рума Украины
PokerMatch Residence принял крупнейшую гемблинговую конференцию
PokerMatch Residence принял крупнейшую гемблинговую конференцию / Фото: PokerMatch

В субботу PokerMatch открыл свою собственную резиденцию в центре Киева. А уже вчера локация приняла крупное событие – первый ивент конференцию SBC Summit CIS.

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В данном мероприятии принимают участие более 500 гостей и 80 спикеров из разных сфер гемблинга. PokerMatch выступил спонсором первой активности саммита Pre-registration & Networking Drinks.

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Участники могли пройти предварительную регистрацию, познакомиться друг с другом, а также пообщаться в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, приятным сюрпризом для гостей стал бесплатный покерный турнир с призами.

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Победители получили гаджеты Apple (iPhone 12 и AirPods), а также элитный виски. Помимо этого, у каждого была возможность выиграть эксклюзивные подарки от PokerMatch на "Колесе фортуны". Событие никого не оставило равнодушным и подарило незабываемые эмоции перед стартом конференции.

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