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Тряхнуть стариной: легендарный игрок из 70-х обещает приехать на Мировую серию покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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22 июня, 08:52
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Знаменитый Дойл Брансон не хотел появляться на WSOP из-за пандемии ковида, однако в последний момент поменял свои планы
Знаменитому покеристу Дойлу Брансону уже 88 лет
Знаменитому покеристу Дойлу Брансону уже 88 лет / Фото: Cardschat

Совсем скоро, 3 июля, в Лас-Вегасе стартует Main Event Мировой серии покера. Событие с бай-ином 10 тысяч долларов привлечет внимание тысяч любителей покера со всего мира.

Ожидается, что на Главное событие заявятся и самые крутые современные игроки – Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Фил Айви, Эрик Сайдел и другие. Кроме того, посетить Main EVen WSOP планирует и легенда покера Дойл Брансон.

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88-летний американец добыл за карьеру 10 золотых браслетов, первые из которых покорились ему аж в 1976 году. С 2005 года "Техасская Долли" остается без триумфов на WSOP, однако иногда радует поклонников играми на Мировой серии.

В этом году Дойл планировал пропустить главные ивенты года из-за боязни подхватить ковид в своем возрасте. Однако позже Брансон заявил, что не будет против поучаствовать, если в казино будут соблюдены необходимые эпидемправила.

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Напомним, что Дойл перенес несколько онкологических операций на лице и затылке, поэтому его здоровье может быть особенно уязвимым. По количеству браслетов WSOP техасец уступает лишь Филу Хельмуту, который триумфовал 16 раз.

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Дни рождения июня
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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