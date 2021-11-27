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Телевизор уехал в Гондурас. Украинец остановился в двух шагах от суперприза в онлайне

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
27 ноября, 12:45
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Тарас Сопотицкий занял третье место в турнире по покеру, тогда как победа и крутые призовые достались латиноамериканцу Оскару Уилсону
The Big 20 Rewind - одна из крупнейших онлайн-серий
The Big 20 Rewind - одна из крупнейших онлайн-серий

Вчера завершился крупный турнир серии The Big 20 Rewind, который проводился одним из онлайн-румов. Финальный стол события "2010 – Year of the Big Game" с бай-ином 55 долларов был отыгран ночью.

Турнир по Холдему имел необычный формат. Префлоп в нем игрался пот-лимитный, а следующие стадии – без лимита. Победил в турнире костариканец Оскар Уилсон, который выступал под флагом Гондураса.

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В финалку он вышел с одним из самых коротких стеков, однако сумел раскачаться в решающей стадии игры. Это позволило Оскару выиграть почти 30 тысяч долларов и получит в подарок от рума телевизор с комплектом акустики.

По профессии Уилсон – системный аналитик. Для него покер и футбол – два его главных хобби, которым он посвятил более 10 лет. Отлично проявил и украинец Тарас Сопотицкий, который был одним из фаворитов финального стола.

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Наш соотечественник начал его чиплидером, однако в итоге довольствовался третьим место и призом в 14 тысяч. Еще одним финалистом от Украины стал пользователь vladimir x7, выигравший 3К за седьмое место.

Результаты финального стола "2010 – Year of the Big Game":

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  1. Оскар Уилсон – 29 тыс. долларов
  2. Саймон Хиггинс – 20 тыс. долларов
  3. Тарас Сопотицкий – 14 тыс. долларов
  4. I M ICM – 10 тыс. долларов
  5. Alex Vol – 7 тыс. долларов
  6. Андрей Патейчук – 5 тыс. долларов
  7. vladimir x7 – 3 тыс. долларов

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