Суркис неудачно выступил на главном турнире Европы по покеру. Кто вышел в финал ивента

Семеро украинцев попытали счастье в Главном событии WSOP Europe, однако выше всех смог добраться Александр Довженко, занявший 22 место

Покерная серия WSOP Europe приближается к концу / Фото: WSOP

В конце ноября в чешском городе Розвадов началась Мировая серия покера Европы. WSOPE составляет 15 турниров, в которых разыгрываются золотые браслеты. К слову, проведению серии не помешала даже локдаун в Чехии.

Сегодня ночью определится победитель Main Event. На Главное событие Мировой серии покера Европы съехались 688 человек, что стало рекордом в истории WSOPE. Не помешал наплыву игроков и крупный бай-ин 10 350 долларов.

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Вчера же стал известен состав финального стола. Не дотянул до него украинец Александр Довженко, который остановился 22-ым. Он стал единственным представителем нашей страны, кто дошел до четвертого игрового дня.

Что касается других украинцев, то Михаил Сезоненко взял 50 место, Владимир Легкий стал 78-ым, Антон Якушко занял 165 место, Николай Костырко – 271-ое, Ренат Богданов – 282-ое, а однофамилец президента киевского Динамо Сергей Суркис оказался 370-ым.

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Чиплидером за финалкой является чешский регуляр Йозеф Гулас, имеющий небольшой отрыв от немца Александра Ткачева и француза Йохана Жильбера. Остальные игроки имеют намного меньший стек.

Чипкаунт финального стола WSOP Europe NLH Main Event:

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