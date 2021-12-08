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Суркис неудачно выступил на главном турнире Европы по покеру. Кто вышел в финал ивента

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
8 декабря, 17:00
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Семеро украинцев попытали счастье в Главном событии WSOP Europe, однако выше всех смог добраться Александр Довженко, занявший 22 место
Покерная серия WSOP Europe приближается к концу
Покерная серия WSOP Europe приближается к концу / Фото: WSOP

В конце ноября в чешском городе Розвадов началась Мировая серия покера Европы. WSOPE составляет 15 турниров, в которых разыгрываются золотые браслеты. К слову, проведению серии не помешала даже локдаун в Чехии.

Сегодня ночью определится победитель Main Event. На Главное событие Мировой серии покера Европы съехались 688 человек, что стало рекордом в истории WSOPE. Не помешал наплыву игроков и крупный бай-ин 10 350 долларов.

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Вчера же стал известен состав финального стола. Не дотянул до него украинец Александр Довженко, который остановился 22-ым. Он стал единственным представителем нашей страны, кто дошел до четвертого игрового дня.

Что касается других украинцев, то Михаил Сезоненко взял 50 место, Владимир Легкий стал 78-ым, Антон Якушко занял 165 место, Николай Костырко – 271-ое, Ренат Богданов – 282-ое, а однофамилец президента киевского Динамо Сергей Суркис оказался 370-ым.

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Йозеф Гулас-младший

Чиплидером за финалкой является чешский регуляр Йозеф Гулас, имеющий небольшой отрыв от немца Александра Ткачева и француза Йохана Жильбера. Остальные игроки имеют намного меньший стек.

Чипкаунт финального стола WSOP Europe NLH Main Event:

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  1. Йозеф Гулас – 20,2 млн фишек
  2. Александр Ткачев – 17,4 млн фишек
  3. Йохан Жильбер – 13 млн фишек
  4. Атанасиос Кидас – 6 млн фишек
  5. Томас Дени – 5,5 млн фишек
  6. Станислав Колено – 3,4 млн фишек
  7. Александар Трайковски – 3,2 млн фишек

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57.1
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56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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