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Стыдно стало даже овчарке: жена известного покериста показала грудь в откровенной позе у бассейна (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
29 июня, 15:20
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Юлиана Раст не постеснялась поделиться с подписчиками горячим фотоснимком в купальнике возле бассейна
Обворожительная Юлиана Раст любит проводить свободное время со своей овчаркой Майей
Обворожительная Юлиана Раст любит проводить свободное время со своей овчаркой Майей / Фото: Instagram Юлианны Раст

Недавно мы знакомили вас с Юлианой Раст, которая по праву считается одной из самых горячих девушек в покерном мире. Красотка является женой успешного игрока Брайана Раста, а сама активно ведет Instagram.

Вчера же девушка взбудоражила своих подписчиков аппетитным фото возле бассейна. Юлиана сфотографировалась со своей собакой в купальнике, откровенно выставив на показ свое декольте. "Уверенность в себе – первый шаг к достижению всех целей", – именно так Раст подписала фотоснимок.

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