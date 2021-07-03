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Стивен Сигал и Винни Джонс против игрока-неудачника – в крутом покерном боевике "Двойная игра"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
3 июля, 18:10
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Кинолента Джастина Стила погрузит вас в криминальный мир покера и порадует крутым актерским составом
"Двойная игра" - один из лучших боевиков на карточную тематику
"Двойная игра" - один из лучших боевиков на карточную тематику / Фото: rottentomatoes.com

Одним из лучших боевиков на покерную тематику является кинолента "Двойная игра". Фильм режиссера Джастина Стила вышел в прокат в 2014 году.

Сюжет кино крутится вокруг профессионального игрока в покер Джека, который считается крепким середнячком в карточном мире Лас-Вегаса. Удача часто благоволила парню, однако в один день она от него отворачивается. Парень влазит в долги и чтобы не злить кредиторов, обращается за помощью к влиятельному мафиози Поли Транксу.

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Это сотрудничество должно помочь Джеку заработать деньги, однако подводных камней оказывается куда больше. Парень оказывается замешан в убийстве и понимает, что стал пешкой в чужих руках. Ему необходимо во что бы то ни стало действовать на несколько шагов быстрее врага, чтобы все-таки выйти сухим из воды.

Фильм порадует зрителей крутым экшном и яркой развязкой, а также звездным актерским составом – культовый Стивен Сигал, популярный экс-футболист Винни Джонс, а также Стивен Лэнг из "Аватара", Джордж Идс из фильма "Половое воспитание" и Тиа Каррере ("Квантовый скачок" и "Правдивая ложь"). Не пожалейте всего полтора часа своего досуга на просмотр данного киношедевра! Отметим, что просмотр фильма доступен по подписке на OLL.TV.

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1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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