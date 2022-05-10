Стивен Чидвик празднует день рождения. Как неудачный гольфист поднял 40 миллионов на покере

Англичанин входит в пятерку самых успешных покеристов в истории. Сегодня Чидвику исполняется 33 года

Стивен Чидвик

Сегодня празднует день рождения один из самых выдающихся покеристов в истории Стивен Чидвик. Несмотря на большие достижения в покере, англичанину исполнилось всего 33 года.

Стивена можно назвать самым лучшим игроком в истории британского покера. Чидвик идет пятым в рейтинге All Money List, заработав за карьеру 39,1 миллиона долларов.

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Англичанин хотел стать профессиональным гольфистом, но в итоге нашел свое призвание за покерным столом. Стивен начинал с фрироллов, но быстро раскрутился до малых лимитов.

За 14 с лишним лет карьеры Чидвик выиграл аж 24 крупных ивента. Среди них есть и один золотой браслет WSOP, выигранный в ивенте по Омахе в 2019 году.

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Свой самый крупный выигрыш Стивен получил в том же году на Triton Million с бай-ином 1 миллион долларов. Чидвик занял 4 место и пополнил свой банкролл аж на 5,3М.

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Ранее Стивен концентрировал свое внимание лишь на живых турнирах, однако после наступления пандемии коронавируса стал все чаще появляться в онлайне. Там он тоже имел свои моменты славы в виде победы на ивенте Super High Roller Bowl Online в 2020 году, а также второго места на EPT Montreal в 2021-м.