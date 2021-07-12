Солидный список Шиндлера: невероятная игра американца в финалке покерного турнира в Лас-Вегасе (видео)

8 июля стартовала крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходит в одном из казино Лас-Вегаса. Организация проведет восемь ивентов, по итогам которых определится обладатель кубка.
Первыми чемпионами стали Алекс Фоксен и Дила Линде, а также Али Имсирович, который выиграл аж два ивента на PokerGo Cup. Пятым триумфатором серии стал американец Джейк Шиндлер. Житель Флориды зашел на финальный стол чиплидером и не упускал этот статус до конца игры.
Более того, из пяти оппонентов Шиндлер сумел сам выбить с финалки четырех. Джейк оставил не у дел самых богатых покеристов в истории – Даниэля Негреану, Стивена Чидвика и Дэвида Питерса. К слову, именно с последним он сошелся в хедз-апе, в начале которого имел тройной перевес по фишкам.
Решающей стала раздача, когда Шиндлеру пришли одномастные дама с валетом и он вызвал Питерса на олл-ин с парой "шестерок". Дама на флопе укрепила руку Джейку и сделала его победителем ивента, в котором приняли участие 36 игроков с бай-ином 25К.
Итоги пятого турнира PokerGo Cup:
- Джейк Шиндлер (США) – 324 тыс. долларов
- Дэвид Питерс (США) – 216 тыс. долларов
- Дэвид Колман (США) – 144 тыс. долларов
- Стивен Чидвик (Англия) – 99 тыс. долларов
- Шон Винтер (США) – 72 тыс. долларов
- Даниэль Негреану (Канада) – 45 тыс. долларов