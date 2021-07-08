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Скромный американский покерист сумел опередить Негреану в гонке за золотым браслетом WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
8 июля, 20:55
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Майкл Меркальдо выиграл более 100 тысяч на турнире Lucky 7's Мировой серии покера онлайн
Майкл Меркальдо выиграл свой первый золотой браслет WSOP
Майкл Меркальдо выиграл свой первый золотой браслет WSOP / Фото: Pokernews

Вчера завершился седьмой ивент Мировой серии покера WSOP Online. Организация разыгрывает 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

Турнир в среду затянулся аж на 11 часов, собрав 888 входов по 777 долларов. Его чемпионом стал американец Майкл Меркальдо, поднявший крупнейший выигрыш в своей карьере – 123 тысячи долларов. В продолжительном хедз-апе игрок сумел побороть чемпиона WSOP Little One for One Drop 2019 Джеймса Андерсона.

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В решающей раздаче покерист словил две пары и пошел в олл-ин, однако Майкл сумел перебить его комбинацию стритом уже на флопе. Из известных игроков до призов добрались Даниэль Негреану (66-е место), Даниэль Лупо (56-е место) и Дэн Билзерян (52-е место).

Результаты финального стола WSOP Online Event #7:

  1. Майкл Меркальдо – 123,5 тыс. долларов
  2. Джеймс Андерсон – 76,3 тыс. долларов
  3. Джастин Тёрнер – 53,4 тыс. долларов
  4. Анхель Лопес – 37,9 тыс. долларов
  5. Райан Лапланте – 27,3 тыс. долларов
  6. Джейк Эрнандес – 20 тыс. долларов
  7. Пол Заппулла – 14,8 тыс. долларов
  8. Криста Джиффорд – 11,1 тыс. долларов

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1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
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