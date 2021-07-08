Скромный американский покерист сумел опередить Негреану в гонке за золотым браслетом WSOP

Майкл Меркальдо выиграл более 100 тысяч на турнире Lucky 7's Мировой серии покера онлайн

Майкл Меркальдо выиграл свой первый золотой браслет WSOP / Фото: Pokernews

Вчера завершился седьмой ивент Мировой серии покера WSOP Online. Организация разыгрывает 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

Турнир в среду затянулся аж на 11 часов, собрав 888 входов по 777 долларов. Его чемпионом стал американец Майкл Меркальдо, поднявший крупнейший выигрыш в своей карьере – 123 тысячи долларов. В продолжительном хедз-апе игрок сумел побороть чемпиона WSOP Little One for One Drop 2019 Джеймса Андерсона.

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В решающей раздаче покерист словил две пары и пошел в олл-ин, однако Майкл сумел перебить его комбинацию стритом уже на флопе. Из известных игроков до призов добрались Даниэль Негреану (66-е место), Даниэль Лупо (56-е место) и Дэн Билзерян (52-е место).

Результаты финального стола WSOP Online Event #7: