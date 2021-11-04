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"Сію-вію конопелечки": украинец заработал 90 тысяч долларов в крупном онлайн-ивенте

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
4 ноября, 20:25
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Павел Колинковский занял 6 место на турнире Super Millions, тогда как победителем стал белорус Андрей Конопелько
Павел Колинковский успешно выступил в онлайне
Павел Колинковский успешно выступил в онлайне

Несмотря на то, что в Лас-Вегасе полным ходом проходит Мировая серия покера, многие онлайн-румы продолжают проводить свои ивенты. Так, вчера подошел к концу очередной престижный турнир Super Millions.

Событие привлекло внимание более сотни игроков, которые совершили 146 входов по 10,3 тысячи гривен бай-ина. В финалку попал и украинец Павел Колинковский. Наш соотечественник вышел в решающую стадию с третьим стеком, однако в итоге завершил шестым.

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Это позволило Павлу выиграть 92 тысячи долларов. За финальным столом оказалось немало известных имен – Виктор Малиновский, Даниэль Дворесс, Оле Шемион, Гийом Ноле.

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Правда, победителем умудрился стать представитель Беларуси Андрей Конопелько. Парень имел лишь седьмой стек перед стартом финалки, однако сумел несколько раз удвоиться и в итоге поднять 317К.

Результаты финального стола Super MILLION$:

  1. Андрей Конопелько – 317,3 тыс. долларов
  2. Энрико Камош – 247,8 тыс. долларов
  3. Даниэль Дворесс – 193,5 тыс. долларов
  4. Виктор Малиновский – 151,1 тыс. долларов
  5. Джошуа МакКалли – 118 тыс. долларов
  6. Павел Колинковский – 92,2 тыс. долларов
  7. Гийом Ноле – 72 тыс. долларов
  8. Лукас Хафнер – 56,2 тыс. долларов
  9. Оле Шемион – 43,9 тыс. долларов

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