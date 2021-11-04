"Сію-вію конопелечки": украинец заработал 90 тысяч долларов в крупном онлайн-ивенте

Павел Колинковский занял 6 место на турнире Super Millions, тогда как победителем стал белорус Андрей Конопелько

Павел Колинковский успешно выступил в онлайне

Несмотря на то, что в Лас-Вегасе полным ходом проходит Мировая серия покера, многие онлайн-румы продолжают проводить свои ивенты. Так, вчера подошел к концу очередной престижный турнир Super Millions.

Событие привлекло внимание более сотни игроков, которые совершили 146 входов по 10,3 тысячи гривен бай-ина. В финалку попал и украинец Павел Колинковский. Наш соотечественник вышел в решающую стадию с третьим стеком, однако в итоге завершил шестым.

Реклама

Читайте также: Украинец обставил двух россиян и праздновал победу в престижном онлайн-турнире

Это позволило Павлу выиграть 92 тысячи долларов. За финальным столом оказалось немало известных имен – Виктор Малиновский, Даниэль Дворесс, Оле Шемион, Гийом Ноле.

Реклама

Правда, победителем умудрился стать представитель Беларуси Андрей Конопелько. Парень имел лишь седьмой стек перед стартом финалки, однако сумел несколько раз удвоиться и в итоге поднять 317К.

Результаты финального стола Super MILLION$: