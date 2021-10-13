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Силен не только в теории: известный писатель оставил позади Негреану и взял браслет WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
13 октября, 17:45
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Дилан Линде более сотни раз попадал в призы на Мировой серии покера, но триумфовать смог лишь вчера в ивенте по Омахе Хай-Лоу
Автор книг о покере Дилан Линде триумфовал на WSOP
Автор книг о покере Дилан Линде триумфовал на WSOP / Фото: WSOP

В США продолжается Мировая серия покера 2021. WSOP проходит в Лас-Вегасе в казино Rio, где разыгрывают 88 золотых браслетов среди лучших игроков ивентов.

Ночью подошел к концу 21-ый турнир по Омахе Хай-Лоу, который собрал 641 игрока. В призы попали 27 покеристов, среди которых и популярный Даниэль Негреану.

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Даниэль Негреану – легенда покерного мира
Даниэль Негреану – легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Канадец был близок к тому, чтобы выйти за финальный стол, но нарвался на удачную раздачу Эрнана Салазара и закончил на 16-ом месте.

Сам американец был близок к победе и завоеванию браслета, но в хедз-апе оказался слабее своего соотечественника Дилана Линде, известного автора книг о покере. Парень специализируется на Стаде и Холдеме, но это не помешало ему триумфовать в ивенте по Омахе.

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Для американца это первый браслет в карьере, хотя ранее он более 100 раз попадал в призы на турнирах WSOP. Всего за свою карьеру Линде сумел заработать 4,7 миллиона долларов.

Результаты финального стола WSOP #21 Mixed Omaha Hi-Lo:

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  1. Дилан Линде – 170,2 тыс долларов
  2. Эрнан Салазар – 105,2 тыс долларов
  3. Скотт Абрамс – 71,6 тыс долларов
  4. Дэвид Мацумото – 49,7 тыс долларов
  5. Дамьян Раданов – 35,2 тыс долларов
  6. Райан Родер – 25,4 тыс долларов
  7. Лэнс Собельман – 18,7 тыс долларов

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1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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