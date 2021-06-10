Сидел в тюрьме и был ранен в ногу: бывший израильский военный выиграл турнир на US Poker Open

Эли Элезра сумел оставить позади себя Стива Золотова и Даниэля Негреану

Эли Элезра - триумфатор шестого ивента US Poker Open 2021 / Фото: Pokernews

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Открытый чемпионат США по покеру. Вчера состоялось шестое событие из смешанных игр 8-Game Mix с бай-ином в 10 тысяч долларов.

Участие в турнире приняли 68 игроков, в том числе и топ-покеристы Даниэль Негреану, Стив Золотов, Давид Бейкер и другие. Все они вышли в финальный стол, а победа неожиданно досталась американцу израильского происхождения Эли Элезре.

"Мистер Вегас" в очередной раз показал себя мастером смешанных игр. В концовке уроженец Израиля оставил Негреану на третьем месте, после чего заключил сделку с Золотовым на 136 тысяч долларов и добил его в хедз-ап.

Отметим, что четыре браслета WSOP Элезра добыл либо в "миксе", либо с разных видах стада. Крупнейший же его выигрыш был в 2004 году, когда победа на турнире Mirage Poker Showdown принесла Эли 1 миллион долларов.

Что интересно, Элезра является бывшим израильским военным, который был ранен в ногу во время войны в Ливане и отбывал срок в тюрьме за неподчинение приказам. Через некоторое время Эли эмигрировал в США.

Итоги шестого ивента US Poker Open 2021:

1. Эли Элезра (США) – 169,6 тыс. долларов

2. Стив Золотов (США) – 150 тыс. долларов

3. Даниэль Негреану (Канада) – 88,4 тыс. долларов

4. Ричард Скляр (США) – 68 тыс. долларов

5. Эрик Сагстром (Швеция) – 54,4 тыс. долларов

6. Ник Гуагенти (США) – 40,8 тыс. долларов

7. Давид Бейкер (США) – 34 тыс. долларов