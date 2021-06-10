Сидел в тюрьме и был ранен в ногу: бывший израильский военный выиграл турнир на US Poker Open

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Открытый чемпионат США по покеру. Вчера состоялось шестое событие из смешанных игр 8-Game Mix с бай-ином в 10 тысяч долларов.
Участие в турнире приняли 68 игроков, в том числе и топ-покеристы Даниэль Негреану, Стив Золотов, Давид Бейкер и другие. Все они вышли в финальный стол, а победа неожиданно досталась американцу израильского происхождения Эли Элезре.
"Мистер Вегас" в очередной раз показал себя мастером смешанных игр. В концовке уроженец Израиля оставил Негреану на третьем месте, после чего заключил сделку с Золотовым на 136 тысяч долларов и добил его в хедз-ап.
Отметим, что четыре браслета WSOP Элезра добыл либо в "миксе", либо с разных видах стада. Крупнейший же его выигрыш был в 2004 году, когда победа на турнире Mirage Poker Showdown принесла Эли 1 миллион долларов.
Что интересно, Элезра является бывшим израильским военным, который был ранен в ногу во время войны в Ливане и отбывал срок в тюрьме за неподчинение приказам. Через некоторое время Эли эмигрировал в США.
Итоги шестого ивента US Poker Open 2021:
1. Эли Элезра (США) – 169,6 тыс. долларов
2. Стив Золотов (США) – 150 тыс. долларов
3. Даниэль Негреану (Канада) – 88,4 тыс. долларов
4. Ричард Скляр (США) – 68 тыс. долларов
5. Эрик Сагстром (Швеция) – 54,4 тыс. долларов
6. Ник Гуагенти (США) – 40,8 тыс. долларов
7. Давид Бейкер (США) – 34 тыс. долларов