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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Щедрый рейкбек и новогодняя вечеринка в Киеве – подробности горячей акции от украинского покер-рума

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
9 августа, 12:00
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Клиенты PokerMatch получают возможность стать игроками 10-го уровня. Это позволит им получать выгоду весь 2022 год!
Проведите 2022 год с минимальным рейком на покерные турниры
Проведите 2022 год с минимальным рейком на покерные турниры / Фото: PokerMatch

Этим летом PokerMatch отметил свой юбилей. Крупнейшему покер-руму Украины исполнилось 5 лет. Компания регулярно дарит приятные бонусы своим клиентам.

Уже с 15 августа игроки смогут принять участие в новой горячей акции. Покеристы могут получить эксклюзивный статус на PokerMatch – 10-ый уровень! Что для этого необходимо сделать?

Если вкратце, много играть в покер! В период с 15 августа по 30 ноября участвуйте в любых ивентах на PokerMatch и набивайте рейк. Это могут быть кэш-игры, МТТ или Виндфоллы по Холдему, Омахе или OFC.

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До дедлайна необходимо наработать от 250 тысяч гривен рейка, чтобы получить 10-ый левел. В чем его преимущество? До конца 2022 года VIP-игроки будут получать половину рейка на счёт обратно!

Кроме того, в конце года PokerMatch проведет громкую вечеринку в Киеве, на которую будут приглашены все игроки наивысшего левела. Участников ожидает не только море веселья и закусок, но фриролл-турнир на 500 тысяч гривен. Детали – на сайте PokerMatch.

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