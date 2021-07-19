С полублайнда на победу: канадская красотка подняла почти 30 тысяч из безвыходного положения

Ванесса Кейд была близка к краху перед финальным столом, однако удачная серия позволила ей неожиданно выиграть турнир в интернете

/ Фото: Instagram Ванессы Кейд

Одна из лучших покеристок мира Ванесса Кейд продолжает штурмовать онлайн-турниры по покеру. Еще недавно девушка была близка к крупному триумфу на PokerGo Cup. Сейчас же ей удался впечатляющий камбэк уже в интернете.

Канадка успешно играла в онлайн-ивенте с маленьким бай-ином 55 долларов. За последние два стола Ванесса садилась чиплидером, однако неожиданно проиграла четыре раздачи подряд, оставшись всего с половиной блайнда на руках. Все же девушка сумела раскрутиться и выиграть турнир. Об этом Кейд радостно поделилась в Instagram.

Впервые громко о себе заявить Ванесса смогла в 2013 году, войдя в призовые на турнире WSOP Ladies Championship. Два года спустя девушка выиграла свой первый турнир на DeepStacks Poker Tour в Калгари. А самый крупный ее выигрыш произошел совсем недавно, когда Кейд заняла пятую позицию на US Poker Open 2021, завоевав 138 тысяч долларов.

Громко говорить о себе девушка заставила в прошлом году, показав свою феминистическую позицию. Ванесса не побоялась публично расторгнуть контракт с известным покер-румом из-за подписания им Дэна Билзеряна, который известен своим эпатажным поведением и большим количеством фото с девушками в бикини.