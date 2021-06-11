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С детства играет в карты: чемпион мира по покеру арестован на шесть с половиной лет за мошенничество

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
11 июня, 13:00
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Деннис Блиден признался в отмывании 22 миллионов долларов и рассказал о своей зависимости от карт
Деннис Блиден обвинен в отмывании 22 миллионов долларов
Деннис Блиден обвинен в отмывании 22 миллионов долларов / Фото: Pokernews

Центральный окружной суд Калифорнии приговорил покериста Денниса Блидена к тюрьме сроком на 6,5 лет. Американца обвиняют в отмывании средств на общую сумму в 22 миллиона долларов.

В заявлении отмечается, что Деннис выводил деньги компании StyleHaul под видом выплатам клиентам. В организации игрок занимался бухгалтерским учетом и финансами. Деньги Блиден переводил на свой счет, откуда потом тратил их на дорогостоящие турниры по покеру и казино.

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Правда, громких побед у него мало, а именно – одна. В 2018 году уроженец Огайо выиграл Главное событие Мирового покерного тура (WPT), подняв 1 миллион долларов. Сам Блиден признал вину и даже написал откровенное письмо, в котором объяснил причины своих действий.

Игрок утверждает, что у него с детства зависимость от карточных игр, ведь отец научил его считать на примере игры в блэкджек. Изначально прокурор требовал 8,5 лет заключения, однако суд уменьшил срок на два года и обязал Блидена выплатить компенсацию в сумме тех же 22 миллионов "зеленых".

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