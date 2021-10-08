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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Рыжий цвет – предвестник побед: американский мультимиллионер добыл первый браслет WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
8 октября, 13:30
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Джейсон Кун играет с 2008 года и за это время выиграл более 30 миллионов долларов, однако главный покерный трофей покорился ему впервые
Джейсон Кун впервые триумфовал на WSOP
Джейсон Кун впервые триумфовал на WSOP / Фото: WSOP

Неделю назад в Лас-Вегасе началась Мировая серия покера. WSOP проходит в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

Уже определяются и первые обладатели браслетов. К примеру, прошлые три ивента на WSOP выиграли покеристы-любители. Впрочем, профессионалы взяли реванш в последних турнирах.

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Ночью завершился 11-ый ивент Heads Up NLH Championship. В нем 57 игроков соревновались по олимпийской системе вплоть до финала. К успеху вплотную приблизился еще один неопытный покерист Габор Сабо.

Венгр вышел в финал хедз-ап турнира, однако уступил в нем популярному покер-про Джейсону Куну. Для Сабо это второй раннер-ап на WSOP, так как в 2019 году он уже останавливался в шаге от браслета в онлай-турнире.

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А вот Джейсон Кун добыл свою первую награду на Мировой серии покера. Американец входит в десятку самых богатых покеристов мира, заработав за свою карьеру более 32 миллионов долларов.

Результаты WSOP #11 Heads Up NLH Championship:

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  1. Джейсон Кун – 243,9 тыс долларов
  2. Габор Сабо – 150,7 тыс долларов
  3. Генри Пуустинен – 89,7 тыс долларов
  4. Дэниел Зак – 89,7 тыс долларов
  5. Никита Бодяковский – 36,8 тыс долларов
  6. Бин Венг – 36,8 тыс долларов
  7. Бенджамен Ризон – 36,8 тыс долларов
  8. Джейк Дэниелс – 36,8 тыс долларов

Кроме того, определился чемпион и в девятом ивенте Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship с бай-ином 10 тысяч. Победителем стал один из лучших канадских игроков Ари Энгель.

Его соперником за финальным столом был рекордсмен WSOP Фил Хельмут. Впрочем, добыть 16-ый браслет американцу не удалось, он завершил ивент пятым.

Также в турнире приняли участие такие тяжеловесы как Майк Матусов, Даниэль Негреану, Дэн Шак, Эрик Сайдел и другие. Однако до призов так и не добрались. В свою очередь Энгель обыграл в хедз-апе Мильчмана и выиграл свой второй титул на WSOP.

Результаты финального стола WSOP #9 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship:

  1. Ари Энгель – 317 тыс долларов
  2. Захари Мильчман – 195,9 тыс долларов
  3. Эндрю Йе – 143,9 тыс долларов
  4. Эдди Блументаль – 107,2 тыс долларов
  5. Фил Хельмут – 80,8 тыс долларов
  6. Джордж Вольфф – 61,8 тыс долларов
  7. Роберт Мизраки – 47,9 тыс долларов
  8. Бен Ландовски – 37,7 тыс долларов
  9. Хам-Ар Чайтавон – 30,1 тыс долларов

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Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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Игра
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