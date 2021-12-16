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Россиянин не устоял: игрок из Финляндии заработал 267 тысяч в интернете

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
16 декабря, 12:55
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Самуэль Вусден сумел оставить позади себя более сотни человек и триумфовать на турнире хайроллеров ЕРТ
Самуэль Вусден - один из лучших покеристов Финляндии
Самуэль Вусден - один из лучших покеристов Финляндии / Фото: Pokernews

В декабре в Праге должен был пройти Европейский покерный тур (ЕРТ), однако из-за неудовлетворительной ситуации с коронавирусом серию сместили на следующий год.

Тем временем, один из покер-румов решил провести EPT Online в интернете. Вчера вечером подошел к концу ивент среди хайроллеров с бай-ином 10,3 тысячи долларов. Организаторы собрали 122 входа, что позволило нарастить призовой фонд до 1,2 миллиона.

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Победителем события стал опытный покерист из Финляндии Самуэль Вусден. Парень был фаворитом за финальным столом и сумел оставить позади немало известных игроков.

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К примеру, девятым оказался самый успешный покерист 2021 года Майкл Аддамо, а вслед за ним вылетел испанец Адриан Матеос. Также высоко зашел и один из лучших онлайн-игроков Никлас Астедт (4 место). В хедз-апе Вусден сумел одолеть россиянина Виктора Устимова.

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Результаты финального стола EPT #12 Sunday Super High Roller:

  1. Самуэль Вусден – 267,4 тыс. долларов
  2. Виктор Устимов – 207,1 тыс. долларов
  3. Пабло Брито – 160,5 тыс. долларов
  4. Никлас Астедт – 124,3 тыс. долларов
  5. Тимоти Адамс – 96,3 тыс. долларов
  6. Лауринас Левинскас – 74,6 тыс. долларов
  7. Vershinin – 57,8 тыс. долларов
  8. Адриан Матеос – 44,8 тыс. долларов

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