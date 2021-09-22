Роль "хранителя карт" в покере: как дилер украл у журналистки пары тузов (видео)

Жена французского тренера Раймона Доменека в свое время сильно поплатилась за то, что не досмотрела за своими картами

"Хранитель карт" мог спасти Эстель Денис от действий дилера

Собираясь на игру в покер, участники зачастую берут стандартный набор вещей. Это та же вода, затемненные очки или наушники. Однако есть одна деталь, которая облегчит вам игру.

Речь о "хранителе карт". Именно так игроки называют обычную железную монету, которую кладут сверху на свои две карты после раздачи. Это может быть и другое изделие – статуэтка или чехол, например.

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Почему она важна? Данная защита не позволит вашим картам перевернуться, что вполне возможно при вентиляции помещения, липких руках или неаккуратных действиях окружающих.

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Кроме того, нередко покерные дилеры по ошибке забирают их в отбой, хотя вы не делали "фолд". Один из таких случаев произошел в свое время на самой престижной покерной серии в мире WSOP.

В 2009 году поучаствовать в турнире решила известная французская журналистка Эстель Денис. Девушка специализируется не только на покере, но и на футболе, ведь является женой экс-наставника футбольной сборной Франции Раймона Доменека.

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Эстель шла в призах и получила на руки долгожданную пару тузов. С ней она собиралась пойти в олл-ин, однако дилер не сориентировался и забрал ее карты в отбой.

Лишь через несколько секунд Эстель увидела случившееся и подала апелляцию на действия обслуживающего персонала. Что интересно, администраторы казино не вернули ей карты, ведь они уже были смешаны с другими.

Денис лишь сообщили, что она не опровергла свой "фолд", поэтому ее раздачу посчитали как сброшенную. Впрочем, ей вряд ли стоит сильно сожалеть, ведь она сумела поднять 36,6 тысячи долларов всего лишь за 203 место.