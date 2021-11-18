Риэлтор из Техаса и фанат баскетбола: как выглядит очаровательная жена Дага Полка (фото)

Недавно известный покерист Даг Полк сыграл свадьбу. Американец пропадал из ленты новостей на какое-то время. Оказалось, что парень просто готовился к празднованию на Гавайях.
Далее по теме
Избранницей хайроллера стала девушка по имени Кейтлин. Известно, что парочка встречается уже много лет, однако свои отношения молодожены не афишировали.
Тем не менее Кейт активно ведет страничку в Instagram, на которую подписано всего 2 тысячи фолловеров. Первая фотография с Полком у девушки появилась еще в 2015 году.
В целом красотка часто выставляет совместные снимки со своей второй половинкой, тогда как сам Даг преимущественно наполняет свой Instagram покерной тематикой.
Кейтлин работаем агентом по недвижимости в столице Техаса, городе Остин. К слову, именно женитьба заставила Дага сменить место проживания и покинуть такой любимый Лас-Вегас. Думается, проблем с выбором жилья у пары не было.
Кроме того, парочка очень любит путешествовать по миру. Вот Кейтлин наслаждается крутыми видами итальянского Позитано.
А здесь красотка позирует на фоне известного фонтана Ди Треви в Риме.
Ну и раз уж ты в Европе, как не посетить романтический Париж или дождливый Лондон?
А вот до шотландского Эдинбурга доезжают не все американцы. Но это не о новосозданной семье Полк!
Любят Даг и Кейт посещать спортивные мероприятия. Так, парочка не раз была замечена на поединках баскетбольного клуба Голден Стейт Ворриорс из Сан-Франциско.