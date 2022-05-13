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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Регистрация на Мировую серию покера открыта. Правила участия на WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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13 мая, 16:51
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Крупнейшая покерная серия ждет любителей игры с 31 мая в Лас-Вегасе. Зарегистрироваться на ивенты можно онлайн
WSOP 2022 пройдет с 31 мая по 21 июля
WSOP 2022 пройдет с 31 мая по 21 июля

Уже скоро начнется новая Мировая серия покера. Прошлая WSOP подошла к концу лишь в ноябре 2021 года, а уже 31 мая организаторы начнут новые турниры самой престижной серии.

Тем временем, WSOP уже открыла регистрацию на турниры. Ранее организаторы требовали заявляться на ивенты прямо на месте, что образовывало немаленькие очереди у автоматов. Теперь же это можно сделать онлайн.

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Для этого нужно зарегистрироваться на сайте WSOP и отметить ивенты, на которые хочет заявиться, после чего проплатить бай-ин. В этом году организаторы предлагают 89 турниром с размером взноса от 400 до 250 тысяч долларов.

Для иностранных игроков также требуется сертификат о вакцинации от ковида или же ПЦР-тест, сделанный за сутки до прилета в США. При этом ношение масок необязательно, в отличие от прошлого года, когда участники могли показать свое лицо лишь сидя за покерным столом.

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21 финальный стол турниров WSOP будут показаны в прямом эфире

Отметим, что в этом году WSOP сменила локацию. Ранее более 15 лет турниры проходили в казино Rio, а теперь все ивенты примут другие отели Лас-Вегаса – Bally's и Paris.

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