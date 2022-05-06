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Разъяренный игрок в покер устроил разнос в казино США – его эффектно усмирил охранник (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 мая, 18:03
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Двое покеристов что-то не поделили во время игры, из-за чего устроил разборки сразу после ее окончания
Буйный покерист устроил драку в казино США
Буйный покерист устроил драку в казино США

Покер нередко вызывает разнообразные эмоции у игроков. Доходит и до срывов, достаточно вспомнить рекордсмена WSOP по количеству браслетов Фила Хельмута, который нередко не сдерживал эмоции за столом.

Забавный эпизод на днях произошел в одном из казино США. Уже после игры что-то не поделили между собой два покериста, из-за чего началась перепалка.

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Особенно разъяренно вел себя более возрастной игрок, более крупный фактурно. После серии оскорблений он оскорбил мать оппонента, из-за чего тот плюнул ему в лицо.

Конечно же, это задело эго лысого пожилого мужчины, который не нашел лучшего способа ударить оппонента, как взять маленький столик. Обычно такие предметы мебели ставят возле покерных столов для напитков игрокам, чтобы не загромождать игровое поле.

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В итоге покерист разломал этот столик на части и готов был добить оппонента. Но он не успел, вмешалась охрана, которая быстро уложила на пол и усмирила буйного игрока.

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