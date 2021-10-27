Раскусил неудачный блеф россиянина! Известный гроссмейстер выиграл 286 тысяч в покер (видео)

Несмотря на то, что в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера, игроки продолжают участвовать и в онлайн-ивентах. Так, в одном из румов прошел крупный турнир Super MILLION$.
Участие в нем приняли 132 игрока, среди которых был и известный эстонец Оттомар Ладва. Парень известен тем, что является четырехкратным чемпионом своей страны по шахматам и в раннем возрасте получил звание гроссмейстера.
Далее по теме
Бай-ин события составил 10,3 тысячи долларов, однако для Ладвы уже не в новинку принимать участие в таком ивенте. Ранее он уже выигрывал крупный турнир в онлайне, а вчера вновь добрался до победы.
Читайте также: Легендарный Фил Айви проиграл крупную сумму в телешоу
В хедз-апе эстонец сразился с одним из лучших российских покеристов Артуром Мартиросяном. Битва вышла напряженной, однако все решил неудачный блеф от mararthur1.
При равных стеках Артур повышал ставки с разномастными 93. Впрочем, у Оттомара на руках были А5 и он сумел поймать две пары. На флопе прилетел туз, а на терне – пятерка.
Победа позволила Ладве поднять почти 300 тысяч. Отметим, что эстонец играет в покер с 2018 года и уже добрался до вершины Европейского покерного тура (ЕРТ), выиграв в 2019 году почти 250 тысяч долларов.
Результаты финального стола Super MILLION$:
- Оттомар Ладва – 286,8 тыс. долларов
- Артур Мартиросян – 224 тыс. долларов
- ChiNana – 175 тыс. долларов
- Бен Толлерене – 136,6 тыс. долларов
- Биао Динь – 106,7 тыс. долларов
- Свен Йоаким Андерссон – 83,3 тыс. долларов
- Томас Мюлекер – 65 тыс. долларов
- Константин Маслак – 50,8 тыс. долларов
- Айзек Хэкстон – 39,7 тыс. долларов