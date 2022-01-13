Работал в McDonald's и играл в покер. Как основатель крупнейшей криптобиржи удачно пошел в олл-ин

На днях Bloomberg оценило состояние генерального директора крупнейшей криптобиржи Binance Чанпена Чжао. По их данным, китайский бизнесмен владеет 96 миллиардами долларов.
Это делает него не только самым богатым китайцем, но и 11-ым самым состоятельным человеком в мире. Как признался сам Чанпен, важнейшую роль в его становлении отыграл покер.
Далее по теме
Чжао родился в небогатой китайской семье и в 12 лет эмигрировал в Канаду. Окончив факультет информатики в Университете Макгилла (Монреаль), он начал подрабатывать в McDonald's.
В 2013 году Чанпен встретился за дружеской покерной игрой вместе с будущим генеральным директором BTC China Бобби Ли и местным инвестором Роном Цао. Во время игры тройка пришла к решению инвестировать по 10% своих активов в биткоин.
Читайте также: Митинги в Казахстане продолжают терроризировать крипторынок – курс биткоина пробил очередное дно
При этом Чжао не остановился на этом и продал квартиру, инвестировав все свои средства в "биток". А уже через четыре года основал Binance. Сейчас компания является крупнейшей криптобиржей в мире с вохможностью торговать 350 криптовалютами. За 2021 год Binance получила около 20 миллиардов долларов дохода.