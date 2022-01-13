Работал в McDonald's и играл в покер. Как основатель крупнейшей криптобиржи удачно пошел в олл-ин

Гендиректор Binance Чанпен Чжао рассказал, как игра в покер изменила его жизнь и позволила стать мультимиллиардером

Чанпен Чжао - основатель криптобиржи Binance / Фото: Coin News

На днях Bloomberg оценило состояние генерального директора крупнейшей криптобиржи Binance Чанпена Чжао. По их данным, китайский бизнесмен владеет 96 миллиардами долларов.

Это делает него не только самым богатым китайцем, но и 11-ым самым состоятельным человеком в мире. Как признался сам Чанпен, важнейшую роль в его становлении отыграл покер.

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Чжао родился в небогатой китайской семье и в 12 лет эмигрировал в Канаду. Окончив факультет информатики в Университете Макгилла (Монреаль), он начал подрабатывать в McDonald's.

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В 2013 году Чанпен встретился за дружеской покерной игрой вместе с будущим генеральным директором BTC China Бобби Ли и местным инвестором Роном Цао. Во время игры тройка пришла к решению инвестировать по 10% своих активов в биткоин.

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При этом Чжао не остановился на этом и продал квартиру, инвестировав все свои средства в "биток". А уже через четыре года основал Binance. Сейчас компания является крупнейшей криптобиржей в мире с вохможностью торговать 350 криптовалютами. За 2021 год Binance получила около 20 миллиардов долларов дохода.