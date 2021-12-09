Продавал машины, а теперь купит дом: чех стал победителем главного покерного турнира Европы

Йозеф Гулас сумел стать триумфатором Main Event на WSOP Europe, одолев в драматической дуэли Йохана Жильбера

Йозеф Гулас выиграл Main Event WSOP Europe / Фото: WSOP

В конце ноября в чешском Розвадове стартовала Мировая серия покера Европы, которая состоит из 15 турниров. В них организаторы разыгрывают золотые браслеты, а проведению серии не мешает даже локдаун в Чехии.

Ночью завершился Main Event серии. На Главное событие Мировой серии покера Европы зарегистрировалось 688 человек – рекорд в истории ME WSOPE. Не помешал наплыву игроков и крупный бай-ин 10 350 долларов.

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Из украинцев выше всех расположился Александр Довженко, занявший 22 место. Победителем ивента стал регуляр из Чехии Йозеф Гулас, который в жизни продает машины.

До этого события 24-летний парень заработал в офлайн-турнирах более 800 тысяч долларов. Из них большая часть (около 570К) пришлись как раз на ивенты в родном Розвадов. Сегодня же Гулас поднял еще 1,2 миллиона евро за победу на Main Event.

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Гулас был чиплидером перед стартом финалки, но в одной из раздач отдал Йохану Жильберу половину стека. Именно против француза Йозеф и сыграл в хедз-апе, начав его с трехкратным отставанием.

Впрочем, в одной из раздач Гулас удачно пошел в олл-ин с AK, у Жильбера были одномастные KQ. После этого победа была уже фактически в кармане чеха.

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В финальной раздаче Гулас с А8 выманил в олл-ин соперника, у которого была пара двоек. Судьба долго держала Йозефа в напряжении, пока на ривере не прилетела долгожданная карта.

"Это невероятное чувство. Я искренне благодарен и счастлив. Это был идеальный турнир с очень хорошей структурой в самом лучшем казино в Европе. Куда потрачу деньги? Построю дом, отложу часть и, возможно, сменю карьеру".

Результаты финального стола WSOP Europe NLH Main Event: