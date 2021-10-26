Продавал автомобили и впервые приехал на WSOP. Игрок-сенсация оставил двух украинцев без браслета

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. С 30 сентября по 17 ноября лучшие игроки разыгрывают 88 золотых браслетах.
Сегодня ночью подошел к концу 46-ой турнир NLH Deepstack. Участие в нем приняли аж 2053 человека, что было вызвано низким бай-ином – 800 долларов.
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В призы попали 308 игроков, среди которых нашлось место для двух украинцев. Валентин Шабельник финишировал 211-ым, заработав 1400 долларов.
А вот Глебу Ковтунову удалось добраться до 34-ой позиции, позволившей поднять 5,4 тысячи. Победителем же стал покерист-новичок Чад Нортон.
Для американца это был первый турнир WSOP в карьере и он сразу же оказался для него триумфальным. Ранее Чад работал продавцом автомобилей в Калифорнии.
Это нереально. Турнир был очень быстрый, было весело. Честно говоря, я играл только в одном турнире WPT, а это мой первый на WSOP. Я играю в основном онлайн, где словил даунстрик. Поэтому победа в первом для себя турнире WSOP – это потрясающе.
Результаты финального стола WSOP #46 NLH Deepstack:
- Чад Нортон – 214,8 тыс. долларов
- Стив Лемма – 132,8 тыс. долларов
- Андрес Йекельн – 98,2 тыс. долларов
- Наримаан Ахмади – 73,3 тыс. долларов
- Иван Узунов – 55,2 тыс. долларов
- Кевин Ванг – 42 тыс. долларов
- Жордин Миллер – 32,2 тыс. долларов
- Уильям Бле – 24,9 тыс. долларов
- Джошуа Херман – 19,5 тыс. долларов