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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Продавал автомобили и впервые приехал на WSOP. Игрок-сенсация оставил двух украинцев без браслета

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
26 октября, 19:05
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Американец Чад Нортон оставил позади себя более двух тысяч покеристов, триумфовав на дебютном ивенте WSOP
Чад Нортон выиграл турнир на WSOP
Чад Нортон выиграл турнир на WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. С 30 сентября по 17 ноября лучшие игроки разыгрывают 88 золотых браслетах.

Сегодня ночью подошел к концу 46-ой турнир NLH Deepstack. Участие в нем приняли аж 2053 человека, что было вызвано низким бай-ином – 800 долларов.

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В призы попали 308 игроков, среди которых нашлось место для двух украинцев. Валентин Шабельник финишировал 211-ым, заработав 1400 долларов.

А вот Глебу Ковтунову удалось добраться до 34-ой позиции, позволившей поднять 5,4 тысячи. Победителем же стал покерист-новичок Чад Нортон.

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Для американца это был первый турнир WSOP в карьере и он сразу же оказался для него триумфальным. Ранее Чад работал продавцом автомобилей в Калифорнии.

Это нереально. Турнир был очень быстрый, было весело. Честно говоря, я играл только в одном турнире WPT, а это мой первый на WSOP. Я играю в основном онлайн, где словил даунстрик. Поэтому победа в первом для себя турнире WSOP – это потрясающе.

Результаты финального стола WSOP #46 NLH Deepstack:

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  1. Чад Нортон – 214,8 тыс. долларов
  2. Стив Лемма – 132,8 тыс. долларов
  3. Андрес Йекельн – 98,2 тыс. долларов
  4. Наримаан Ахмади – 73,3 тыс. долларов
  5. Иван Узунов – 55,2 тыс. долларов
  6. Кевин Ванг – 42 тыс. долларов
  7. Жордин Миллер – 32,2 тыс. долларов
  8. Уильям Бле – 24,9 тыс. долларов
  9. Джошуа Херман – 19,5 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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