Продавал автомобили и впервые приехал на WSOP. Игрок-сенсация оставил двух украинцев без браслета

Американец Чад Нортон оставил позади себя более двух тысяч покеристов, триумфовав на дебютном ивенте WSOP

Чад Нортон выиграл турнир на WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. С 30 сентября по 17 ноября лучшие игроки разыгрывают 88 золотых браслетах.

Сегодня ночью подошел к концу 46-ой турнир NLH Deepstack. Участие в нем приняли аж 2053 человека, что было вызвано низким бай-ином – 800 долларов.

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В призы попали 308 игроков, среди которых нашлось место для двух украинцев. Валентин Шабельник финишировал 211-ым, заработав 1400 долларов.

А вот Глебу Ковтунову удалось добраться до 34-ой позиции, позволившей поднять 5,4 тысячи. Победителем же стал покерист-новичок Чад Нортон.

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Для американца это был первый турнир WSOP в карьере и он сразу же оказался для него триумфальным. Ранее Чад работал продавцом автомобилей в Калифорнии.

Это нереально. Турнир был очень быстрый, было весело. Честно говоря, я играл только в одном турнире WPT, а это мой первый на WSOP. Я играю в основном онлайн, где словил даунстрик. Поэтому победа в первом для себя турнире WSOP – это потрясающе.

Результаты финального стола WSOP #46 NLH Deepstack:

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