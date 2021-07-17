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Прикрыла лишь соски: аппетитная красотка почти оголила грудь для Instagram (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июля, 18:45
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Финская модель и покеристка Сара Шафак вызвала бурю среди подписчиков на своей страничке в Instagram, опубликовав фото в откровенном купальнике
Сара Шафак - самая горячая девушка Финляндии
Сара Шафак - самая горячая девушка Финляндии / Фото: Instagram Сары Шафак

Финская красотка Сара Шафак считается одной из самых горячих покеристок в мире. Девушка почти не играла на крупных турнирах, однако своей внешностью привлекает поклонников.

Сара активно ведет Instagram, где недавно выложила аппетитные снимки в красном мини-платьице. Теперь же красотка порадовала своих подписчиков еще больше. Шафак выложила снимок с водной местности, где она занимается серфингом на доске. Впрочем, главной фишкой фотографии стало вовсе не место, а откровенный купальник Сары. Кажется, он предназначен лишь для прикрытия сосков. Всего за час пост собрал не только море лестных комментариев, но и почти 5 тысяч лайков!

Отметим, что девушка является уроженкой столицы Финляндии Хельсинки, хотя ее отец родом из Марокко. В 2012 году Сара стала победительницей национального конкурса "Мисс Финляндия" и даже представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная". А два года спустя финский журнал назвал Шафак самой сексуальной женщиной Финляндии.

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