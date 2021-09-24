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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Предскажи роял-флеш и получи 50 тысяч – PokerMatch запускает крутую акцию

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 сентября, 13:15
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Украинский покер-рум предлагает игрокам спрогнозировать итоги турниров Кубка Украины по онлайн-покеру и получить за это призы
Прогнозы на покер могут принести до 50 тысяч гривен
Прогнозы на покер могут принести до 50 тысяч гривен / Фото: PokerMatch

Сегодня, 24 сентября, стартует Кубок Украины по онлайн-покеру. Организатор серии PokerMatch проведет 72 крутых ивента по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной), а также Китайскому покеру "Ананас".

Во время Кубка Украины игроки могут выиграть призы не только благодаря своему покерному скиллу, но и точному прогнозированию. Для этого участникам необходимо предсказать, какая комбинация станет победной в 12 топ-турнирах по Холдему.

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Правила участия следующие:

  • точно спрогнозировать победную комбинацию одного из 12-ти турниров
  • сделать депозит на сайте PokerMatch от 500 гривен с соответствующим бонус-кодом
  • дождаться итогов турнира и получить свой выигрыш

Размер возможного выигрыша будет варьироваться в зависимости от размера депозита и самой победной комбинации. У участников акции будет возможность получить от 50 гривен до 50 тысяч!

Депозит 500 – 999 грнДепозит 1000 – 2499 грнДепозит 2500 – 4999 грнДепозит 5000 – 7499 грнДепозит 7500 – 9999 грнДепозит от 10000 грн
Дележка50 грн100 грн250 грн500 грн750 грн1 000 грн
Старшая карта200 грн400 грн1 000 грн2 000 грн3 000 грн4 000 грн
Пара100 грн200 грн500 грн1 000 грн1 500 грн2 000 грн
Две пары125 грн250 грн625 грн1 250 грн1 875 грн2 500 грн
Сет200 грн400 грн1 000 грн2 000 грн3 000 грн4 000 грн
Стрит250 грн500 грн1 250 грн2 500 грн3 750 грн5 000 грн
Флеш375 грн750 грн1 875 грн3 750 грн5 625 грн7 500 грн
Фулл-хаус500 грн1 000 грн2 500 грн5 000 грн7 500 грн10 000 грн
Каре1 000 грн2 000 грн5 000 грн10 000 грн15 000 грн20 000 грн
Стрит-флеш1 500 грн3 000 грн7 500 грн15 000 грн22 500 грн30 000 грн
Роял-флеш2 500 грн5 000 грн12 500 грн25 000 грн35 500 грн50 000 грн
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Количество ставок неограниченно. Подробнее о правилах акции и расписании топ-турниров читайте на сайте PokerMatch. Всем удачи!

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