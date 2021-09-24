Предскажи роял-флеш и получи 50 тысяч – PokerMatch запускает крутую акцию

Сегодня, 24 сентября, стартует Кубок Украины по онлайн-покеру. Организатор серии PokerMatch проведет 72 крутых ивента по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной), а также Китайскому покеру "Ананас".
Во время Кубка Украины игроки могут выиграть призы не только благодаря своему покерному скиллу, но и точному прогнозированию. Для этого участникам необходимо предсказать, какая комбинация станет победной в 12 топ-турнирах по Холдему.
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Правила участия следующие:
- точно спрогнозировать победную комбинацию одного из 12-ти турниров
- сделать депозит на сайте PokerMatch от 500 гривен с соответствующим бонус-кодом
- дождаться итогов турнира и получить свой выигрыш
Размер возможного выигрыша будет варьироваться в зависимости от размера депозита и самой победной комбинации. У участников акции будет возможность получить от 50 гривен до 50 тысяч!
|Депозит 500 – 999 грн
|Депозит 1000 – 2499 грн
|Депозит 2500 – 4999 грн
|Депозит 5000 – 7499 грн
|Депозит 7500 – 9999 грн
|Депозит от 10000 грн
|Дележка
|50 грн
|100 грн
|250 грн
|500 грн
|750 грн
|1 000 грн
|Старшая карта
|200 грн
|400 грн
|1 000 грн
|2 000 грн
|3 000 грн
|4 000 грн
|Пара
|100 грн
|200 грн
|500 грн
|1 000 грн
|1 500 грн
|2 000 грн
|Две пары
|125 грн
|250 грн
|625 грн
|1 250 грн
|1 875 грн
|2 500 грн
|Сет
|200 грн
|400 грн
|1 000 грн
|2 000 грн
|3 000 грн
|4 000 грн
|Стрит
|250 грн
|500 грн
|1 250 грн
|2 500 грн
|3 750 грн
|5 000 грн
|Флеш
|375 грн
|750 грн
|1 875 грн
|3 750 грн
|5 625 грн
|7 500 грн
|Фулл-хаус
|500 грн
|1 000 грн
|2 500 грн
|5 000 грн
|7 500 грн
|10 000 грн
|Каре
|1 000 грн
|2 000 грн
|5 000 грн
|10 000 грн
|15 000 грн
|20 000 грн
|Стрит-флеш
|1 500 грн
|3 000 грн
|7 500 грн
|15 000 грн
|22 500 грн
|30 000 грн
|Роял-флеш
|2 500 грн
|5 000 грн
|12 500 грн
|25 000 грн
|35 500 грн
|50 000 грн
Количество ставок неограниченно. Подробнее о правилах акции и расписании топ-турниров читайте на сайте PokerMatch. Всем удачи!