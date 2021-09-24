Предскажи роял-флеш и получи 50 тысяч – PokerMatch запускает крутую акцию

Украинский покер-рум предлагает игрокам спрогнозировать итоги турниров Кубка Украины по онлайн-покеру и получить за это призы

Прогнозы на покер могут принести до 50 тысяч гривен / Фото: PokerMatch

Сегодня, 24 сентября, стартует Кубок Украины по онлайн-покеру. Организатор серии PokerMatch проведет 72 крутых ивента по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной), а также Китайскому покеру "Ананас".

Во время Кубка Украины игроки могут выиграть призы не только благодаря своему покерному скиллу, но и точному прогнозированию. Для этого участникам необходимо предсказать, какая комбинация станет победной в 12 топ-турнирах по Холдему.

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Правила участия следующие:

точно спрогнозировать победную комбинацию одного из 12-ти турниров

сделать депозит на сайте PokerMatch от 500 гривен с соответствующим бонус-кодом

дождаться итогов турнира и получить свой выигрыш

Размер возможного выигрыша будет варьироваться в зависимости от размера депозита и самой победной комбинации. У участников акции будет возможность получить от 50 гривен до 50 тысяч!

Депозит 500 – 999 грн Депозит 1000 – 2499 грн Депозит 2500 – 4999 грн Депозит 5000 – 7499 грн Депозит 7500 – 9999 грн Депозит от 10000 грн Дележка 50 грн 100 грн 250 грн 500 грн 750 грн 1 000 грн Старшая карта 200 грн 400 грн 1 000 грн 2 000 грн 3 000 грн 4 000 грн Пара 100 грн 200 грн 500 грн 1 000 грн 1 500 грн 2 000 грн Две пары 125 грн 250 грн 625 грн 1 250 грн 1 875 грн 2 500 грн Сет 200 грн 400 грн 1 000 грн 2 000 грн 3 000 грн 4 000 грн Стрит 250 грн 500 грн 1 250 грн 2 500 грн 3 750 грн 5 000 грн Флеш 375 грн 750 грн 1 875 грн 3 750 грн 5 625 грн 7 500 грн Фулл-хаус 500 грн 1 000 грн 2 500 грн 5 000 грн 7 500 грн 10 000 грн Каре 1 000 грн 2 000 грн 5 000 грн 10 000 грн 15 000 грн 20 000 грн Стрит-флеш 1 500 грн 3 000 грн 7 500 грн 15 000 грн 22 500 грн 30 000 грн Роял-флеш 2 500 грн 5 000 грн 12 500 грн 25 000 грн 35 500 грн 50 000 грн

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Количество ставок неограниченно. Подробнее о правилах акции и расписании топ-турниров читайте на сайте PokerMatch. Всем удачи!